To będzie ogromne przedsięwzięcie. Ulicami Bydgoszczy przejedzie 56-metrowy transport z kładką pieszo-rowerową [mapa]

2025-12-05, 06:50 Tatiana Adonis / Redakcja

Tak prezentuje się część kontrukcji, która będzie transportowana. / Fot. Materiały ZDMiKP

Przejazd i montaż stalowej konstrukcji spowoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Operacja rozpocznie się w piątek (5.12) około godz. 22, a zakończy w poniedziałek (8.12) rano. Do pokonania będzie trasa z Glinek na Siernieczek.

Kładka zawiśnie nad linią kolejową i połączy ścieżki rowerowe budowane wzdłuż ul. Fordońskiej.



- Wykonawca zmontuje kładkę na swoje hali i przetransportuje ją w nocy na miejsce docelowego montażu - mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. - Wszystko po, to by zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym i skrócić czas prac budowlanych.



Transport kilkudziesięciometrowej kładki w asyście pojazdów pilotujących wyruszy w piątek (5.12.) około północy, a przejazd zajmie około trzech godzin.



- Transport takiej konstrukcji wymaga m.in. demontażu licznych znaków drogowych i słupów oświetleniowych na trasie przejazdu - mówi Katarzyna Muszyńska.



Rozładunek gotowej konstrukcji oraz montaż będą przeprowadzone na południowej części Fordońskiej, która zostanie wyłączona z użytkowania, a ruch pojazdów w obie strony będzie odbywał się jezdnią północną.







- Zamknięty zostanie również odcinek ul. Sochaczewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Fordońską - informuje rzeczniczka ZDMiKP.



Dodatkowo od soboty wstrzymany zostanie ruch pieszych wzdłuż ul. Fordońskiej na odcinku od Sochaczewskiej do Wiślanej. Przejazd na tym odcinku autobusami miejskimi będzie darmowy.



Konstrukcja będzie przebiegać nad magistralą węglową i składa się z dwóch kratownic o długości 45 metrów. Do wykonania kładki przeznaczono ponad 41 ton stali, na których ułożone zostanie ponad 130 ton betonu zbrojonego. Wartość całej inwestycji to 10 mln zł.