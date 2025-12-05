To będzie ogromne przedsięwzięcie. Ulicami Bydgoszczy przejedzie 56-metrowy transport z kładką pieszo-rowerową [mapa]

Tak prezentuje się część kontrukcji, która będzie transportowana. / Fot. Materiały ZDMiKP
Przejazd i montaż stalowej konstrukcji spowoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Operacja rozpocznie się w piątek (5.12) około godz. 22, a zakończy w poniedziałek (8.12) rano. Do pokonania będzie trasa z Glinek na Siernieczek.
Kładka zawiśnie nad linią kolejową i połączy ścieżki rowerowe budowane wzdłuż ul. Fordońskiej.
- Wykonawca zmontuje kładkę na swoje hali i przetransportuje ją w nocy na miejsce docelowego montażu - mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. - Wszystko po, to by zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym i skrócić czas prac budowlanych.
Transport kilkudziesięciometrowej kładki w asyście pojazdów pilotujących wyruszy w piątek (5.12.) około północy, a przejazd zajmie około trzech godzin.
- Transport takiej konstrukcji wymaga m.in. demontażu licznych znaków drogowych i słupów oświetleniowych na trasie przejazdu - mówi Katarzyna Muszyńska.
Rozładunek gotowej konstrukcji oraz montaż będą przeprowadzone na południowej części Fordońskiej, która zostanie wyłączona z użytkowania, a ruch pojazdów w obie strony będzie odbywał się jezdnią północną.
- Zamknięty zostanie również odcinek ul. Sochaczewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Fordońską - informuje rzeczniczka ZDMiKP.
Dodatkowo od soboty wstrzymany zostanie ruch pieszych wzdłuż ul. Fordońskiej na odcinku od Sochaczewskiej do Wiślanej. Przejazd na tym odcinku autobusami miejskimi będzie darmowy.
Konstrukcja będzie przebiegać nad magistralą węglową i składa się z dwóch kratownic o długości 45 metrów. Do wykonania kładki przeznaczono ponad 41 ton stali, na których ułożone zostanie ponad 130 ton betonu zbrojonego. Wartość całej inwestycji to 10 mln zł.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę