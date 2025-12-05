EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo + zdjęcia]

2025-12-05, 07:50 Tatiana Adonis / Redakcja

Wstęp do EkoEksperymentarium jest wolny. / Fot. Tatiana Adonis

Dzieci nauczą się praktycznych zasad ekologii: w salonie będą łapać wampiry energetyczne, w łazience sprawdzą ile wody można zaoszczędzić. Wszystko w ramach nowej interaktywnej wystawy.

- Wystawa powstała dzięki mamom, które kombinowały jak rozmawiać z dziećmi o stylu życia, który jest ekologiczny. Zbudowaliśmy ją na planie domu. Jest sypialnia, salon, kuchnia i łazienka - opowiada Małgorzata Żmijska z Fundacji Mamy Projekt. - W każdym z pomieszczeń poruszany jest jakiś nadrzędny temat. W kuchni można dowiedzieć się m.in. jak nie marnować jedzenia. W salonie jest mowa o oszczędzaniu energii.



Wystawa skierowana jest głównie do grup zorganizowanych, ale organizatorzy zapraszają także rodziny, młodzież i seniorów. EkoEksperymentarium zostanie w Młynach Rothera do 25 lutego 2026 roku. Wstęp wolny.



Godziny wejść na wystawę:



Wtorek – piątek



Od 10 do 14 – grupy zorganizowane (maksymalnie 3 grupy).

Od 14.00 do 18.00 – indywidualni zwiedzający.

Sobota – niedziela

Od 12.00 do 20.00 – indywidualni zwiedzający.

Relacja Tatiany Adonis