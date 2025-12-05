EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo + zdjęcia]
Dzieci nauczą się praktycznych zasad ekologii: w salonie będą łapać wampiry energetyczne, w łazience sprawdzą ile wody można zaoszczędzić. Wszystko w ramach nowej interaktywnej wystawy.
- Wystawa powstała dzięki mamom, które kombinowały jak rozmawiać z dziećmi o stylu życia, który jest ekologiczny. Zbudowaliśmy ją na planie domu. Jest sypialnia, salon, kuchnia i łazienka - opowiada Małgorzata Żmijska z Fundacji Mamy Projekt. - W każdym z pomieszczeń poruszany jest jakiś nadrzędny temat. W kuchni można dowiedzieć się m.in. jak nie marnować jedzenia. W salonie jest mowa o oszczędzaniu energii.
Wystawa skierowana jest głównie do grup zorganizowanych, ale organizatorzy zapraszają także rodziny, młodzież i seniorów. EkoEksperymentarium zostanie w Młynach Rothera do 25 lutego 2026 roku. Wstęp wolny.
Godziny wejść na wystawę:
Wtorek – piątek
- Od 10 do 14 – grupy zorganizowane (maksymalnie 3 grupy).
- Od 14.00 do 18.00 – indywidualni zwiedzający.
Sobota – niedziela
- Od 12.00 do 20.00 – indywidualni zwiedzający.