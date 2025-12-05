EkoEksperymentarium w Bydgoszczy. Jedna z sal Młynów Rothera zamieniła się w mieszkanie [wideo + zdjęcia]

2025-12-05, 07:50




Dzieci nauczą się praktycznych zasad ekologii: w salonie będą łapać wampiry energetyczne, w łazience sprawdzą ile wody można zaoszczędzić. Wszystko w ramach nowej interaktywnej wystawy.

- Wystawa powstała dzięki mamom, które kombinowały jak rozmawiać z dziećmi o stylu życia, który jest ekologiczny. Zbudowaliśmy ją na planie domu. Jest sypialnia, salon, kuchnia i łazienka - opowiada Małgorzata Żmijska z Fundacji Mamy Projekt. - W każdym z pomieszczeń poruszany jest jakiś nadrzędny temat. W kuchni można dowiedzieć się m.in. jak nie marnować jedzenia. W salonie jest mowa o oszczędzaniu energii.

Wystawa skierowana jest głównie do grup zorganizowanych, ale organizatorzy zapraszają także rodziny, młodzież i seniorów. EkoEksperymentarium zostanie w Młynach Rothera do 25 lutego 2026 roku. Wstęp wolny.

Godziny wejść na wystawę:

Wtorek – piątek

  • Od 10 do 14 – grupy zorganizowane (maksymalnie 3 grupy).
Pierwsze wejście o 10.00, drugie o 11.30 i trzecie o 13.00. Każde wejście trwa 60 minut. Zapisy poprzez formularz TUTAJ.
  • Od 14.00 do 18.00 – indywidualni zwiedzający.

Sobota – niedziela
  • Od 12.00 do 20.00 – indywidualni zwiedzający.


Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
EkoEksperymentarium zostanie w Młynach Rothera do 25 lutego 2026 roku. / Wideo: Tatiana Adonis
