Ustawka między pseudokibicami udaremniona. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn [zdjęcia i wideo]

2025-12-01, 08:54 Informacja prasowa/Redakcja

Pięciu pseudokibiców Olimpii Grudziądz zostało zatrzymanych/fot. mat. policyjne

Zatrzymane osoby to mieszkańcy Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, pseudokibice Olimpii Grudziądz. Zablokowali drogę autokarom, które przewoziły udających się na mecz fanów drużyny ze Skierniewic.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielny poranek (30 listopada), tuż przed godziną 10:00 w Jarantowicach. Pseudokibice Olimpii Grudziądz zaczęli uderzać i kopać w autobus z fanami ze Skierniewic. Jeden z mężczyzn wybił szybę w autobusie, powodując straty w kwocie około 4 tysięcy złotych.



Policjanci z Wąbrzeźna i Włocławka uniemożliwili jednak pseudokibicom wszczęcie bójki na środku ruchliwej drogi. Do aresztu trafili najbardziej agresywni mężczyźni w wieku 33, 27, 26, 21, a nawet 15 lat. Ponadto pojazd, którym przyjechali pseudokibice nie został dopuszczony do dalszego ruchu. Dowód rejestracyjny został zatrzymany, a kierowca odpowie też za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do tego wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku oraz zniszczenia mienia, za co grozi im do 5 lat więzienia. Wkrótce trafią do prokuratury.