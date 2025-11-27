Profesor toruńskiej Akademii Jagiellońskiej oskarżony o korupcję. To część sprawy Collegium Humanum

Akademia Jagiellońska w Toruniu/fot. Wikipedia/Mateuszgdynia
Jest toruński ślad w sprawie finansowych związków niepublicznych uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną. Grzegorz G. - profesor Akademii Jagiellońskiej z Torunia - został oskarżony o przestępstwo korupcyjne. Miał przekazywać pieniądze, w zamian za zgodę na otwieranie nowych kierunków.
Wątek toruński w tej sprawie potwierdziła PR PiK prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.
- Jedną z osób objętych aktem oskarżenia sporządzonym przez prokuratora Śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej jest Grzegorz G., który związany był z Akademią Jagiellońską w Toruniu. Grzegorz G. został oskarżony o przestępstwo o charakterze korupcyjnym, które dotyczyło wręczenia członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej korzyści majątkowej, w zamian za załatwienie pozytywnych decyzji akredytacyjnych dla Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Najczęściej dotyczyło to otwarcia nowych kierunków na uczelni. Chodziło o to, że nie spełniała jakichś warunków, natomiast mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, w związku z wręczeniem korzyści majątkowej, uzyskiwała te zgody.
Wyjaśniamy: jeden z wątków aktu oskarżenia w szeroko rozumianej sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum, dotyczy Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Przed sądem odpowie m.in. Artur G. - były dyrektor Biura i sekretarz zespołu nauk społecznych PKA, oskarżony o powoływanie się na wpływy w Komisji i przyjęcie od władz Collegium Humanum korzyści majątkowej przekraczającej 900 tys. zł w zamian za uzyskanie dla uczelni pozytywnych decyzji, w tym zgód na nowe kierunki i filie uczelni.
W latach 2016-2024 G. miał przyjąć także od przedstawicieli innych uczelni, również oskarżonych w tej sprawie, kolejne korzyści majątkowe w kwocie przekraczającej 2 mln zł w zamian za załatwianie pozytywnych decyzji akredytacyjnych. Według PK korzyści majątkowe wręczyli przedstawiciele:
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie,
Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie,
Akademii Polonijnej w Częstochowie,
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie,
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi,
Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu,
Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku,
Akademii Jagiellońskiej w Toruniu
Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zarzutami objętych jest w sumie 29 osób, wśród nich są m.in. politycy, rektorzy uczelni i wykładowcy Maksymalny wymiar kary, który może być wymierzony osobom objętym aktem oskarżenia to 10 lat pozbawienia wolności.
Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej
