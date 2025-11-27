Profesor toruńskiej Akademii Jagiellońskiej oskarżony o korupcję. To część sprawy Collegium Humanum

2025-11-27, 16:58 Michał Zaręba/PAP/Redakcja

Akademia Jagiellońska w Toruniu/fot. Wikipedia/Mateuszgdynia

Jest toruński ślad w sprawie finansowych związków niepublicznych uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną. Grzegorz G. - profesor Akademii Jagiellońskiej z Torunia - został oskarżony o przestępstwo korupcyjne. Miał przekazywać pieniądze, w zamian za zgodę na otwieranie nowych kierunków.

Wątek toruński w tej sprawie potwierdziła PR PiK prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.





- Jedną z osób objętych aktem oskarżenia sporządzonym przez prokuratora Śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej jest Grzegorz G., który związany był z Akademią Jagiellońską w Toruniu. Grzegorz G. został oskarżony o przestępstwo o charakterze korupcyjnym, które dotyczyło wręczenia członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej korzyści majątkowej, w zamian za załatwienie pozytywnych decyzji akredytacyjnych dla Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Najczęściej dotyczyło to otwarcia nowych kierunków na uczelni. Chodziło o to, że nie spełniała jakichś warunków, natomiast mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, w związku z wręczeniem korzyści majątkowej, uzyskiwała te zgody.





Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie,

Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie,

Akademii Polonijnej w Częstochowie,

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie,

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi,

Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu,

Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,

Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku,

Akademii Jagiellońskiej w Toruniu

Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach