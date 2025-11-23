Region
Co skrywa morskie akwarium w Myślęcinku? Posłuchajcie kolejnego odcinka „Zooreportera" w Polskim Radiu PiKMałgorzata Burchardt / Redakcja 2025-11-23, 19:25
W bydgoskim Ogrodzie Zoologicznym można przyjrzeć się mieszkańcom podwodnego świata. Żeby zapewnić im odpowiednie warunki, pracownicy w Myślęcinku muszą… Czytaj dalej »
Morsy z Zalesia. Lodowata woda nie jest im straszna. Kąpieli w jeziorze nie odpuszczą [zdjęcia]Robert Duliński / Redakcja 2025-11-23, 17:55
Były całe rodziny oraz grupy przyjaciół. Miłośnicy morsowania przyjechali do Zalesia, aby zanurzyć się w wodzie chełmżyńskiego jeziora. Czytaj dalej »
Jedna z atrakcji turystycznych Grudziądza doczeka się remontu! Tak obecnie wygląda [zdjęcia]Marcin Doliński / Redakcja 2025-11-23, 17:26
Są wyszczerbione, popękane i brzydkie. Zbytkowe schody prowadzące ze starówki na Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu już niedługo zmienią swoje oblic… Czytaj dalej »
Tragedia w Chrząstowie. Auto zjechało z drogi i uderzyło w słup oświetleniowy. Kierowca nie żyjeMonika Siwak / Redakcja 2025-11-23, 16:03
Do wypadku doszło w nocy na drodze wojewódzkiej między Nakłem a Mroczą. Czytaj dalej »
Kolejarze z regionu obchodzą swoje święto. „Cieszy nas, że ludzie wracają do podróżowania pociągami" [wideo]Monika Siwak / Redakcja 2025-11-23, 14:51
Po mszy św. na Placu Piastowskim w Bydgoszczy pochód ze sztandarami przemaszerował pod pomnik Pomordowanych podczas wojny Kolejarzy. Czytaj dalej »
Łabędź zastraszył mieszkankę Osia. Nad jezioro dotarł radiowozem - zawinięty w koc [wideo]Redakcja 2025-11-22, 20:49
Policjanci z Osia odebrali zgłoszenie o łabędziu, który wylądował na jednej z posesji w Gródku (pow. świecki). Zgłaszająca bała się wyjść z domu… Czytaj dalej »
Podolog stawia na nogi! Specjaliści od stóp na branżowej konferencji w BydgoszczyMonika Siwak/Redakcja 2025-11-22, 20:09
Sto pięćdziesiąt osób zainteresowanych zdrowiem stóp brało udział w Ogólnopolskiej Konferencji Podologicznej w Bydgoszczy. Jednym z prelegentów był pierwszy… Czytaj dalej »
Kolejarze są stale w ruchu! Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]Wiktor Sobociński/Redakcja 2025-11-22, 19:40
W Bydgoszczy odbyła się 25. edycja Leśnego Biegu Kolejarskiego. Udział w imprezie wzięło łącznie około 800 uczestników - wśród nich dzieci, a nawet… Czytaj dalej »
Policyjne zatrzymanie w pociągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w MogilnieRedakcja 2025-11-22, 19:31
To miała być zwykła podróż pociągiem… ale dla jednego z pasażerów zakończyła się w policyjnym areszcie. Czujny policjant ustalił, że poszukiwany… Czytaj dalej »
