Policyjne zatrzymanie w pociągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w Mogilnie

2025-11-22, 19:31  Redakcja
Nie płacił alimentów, poszukiwała go za to policja. Do zatrzymania doszło w pociągu/fot. Policja

To miała być zwykła podróż pociągiem… ale dla jednego z pasażerów zakończyła się w policyjnym areszcie. Czujny policjant ustalił, że poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości mężczyzna podróżuje na trasie Koszlin-Inowrocław.

Do zatrzymania doszło dzięki szybkiej wymianie informacji i współpracy jednostek Policji oraz służb kolejowych.
Informacja została przekazana dyżurnym jednostek Policji w Inowrocławiu oraz Mogilnie, co pozwoliło natychmiast rozpocząć działania.
Po ustaleniu przybliżonej godziny oraz miejsca postoju składu, mundurowi weszli do przedziału, gdzie zauważyli odpowiadającemu rysopisowi mężczyznę. Po wylegitymowaniu potwierdzono, że jest to osoba poszukiwana.
Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Mogilnie do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo unikania płacenia alimentów.
Poszukiwany został zatrzymany, doprowadzony do policyjnej jednostki, a następnie osadzony w policyjnym areszcie. Stamtąd trafi do zakładu karnego.

