Dwóch Polaków znalazło się w drugim etapie XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego

2025-11-14, 20:20 Magda Jasińska / Redakcja

Konkurs potrwa do 23 listopada. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Do kolejnego etapu jury pod przewodnictwem prof. Piotra Palecznego zakwalifikowało 20 pianistów. Wśród nich znaleźli się Michał Oleszak i Mikołaj Sikała.

Prof. Piotr Paleczny zdradził, że poza tą dwudziestką czterech, pięciu pianistów miało zbliżoną liczbę punktów. Poziom prezentacji wszyscy jurorzy oceniają bardzo wysoko.



Na pierwszy werdykt pianiści musieli trochę poczekać. Półfinalistów poznamy wieczorem w niedzielę.



Relacja z konkursu do posłuchania poniżej.