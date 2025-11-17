Rusza III Festiwal Filmowy Szklarnia. W Toruniu poszukiwani są młodzi filmowcy

Dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski przedstawił program zgłoszeń oraz warsztatów w ramach III Festiwalu Filmowego Szklarnia w Toruniu/fot. nadesłane
Wystartował nabór filmów do III Festiwalu Filmowego Szklarnia w Toruniu. Przegląd adresowany jest do miłośników X Muzy od 15 lat. Zgłoszenia przyjmuje organizator Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
- Wydarzenie które odbędzie się w dniach od 5 do 8 marca połączone będzie z filmowymi warsztatami - zapowiadał podczas konferencji prasowej dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.Podał też kryteria, które muszą spełniać zgłaszane w ramach festiwalu materiały. - Film musi być do 40 minut, mieć odpowiednie formaty, które są dokładnie opisane w naszym regulaminie. Nie jest to konkurs, jest to przegląd, podczas którego będziemy starali się poznać różnego rodzaju języki filmowe, wykorzystywane przez młodych twórców
Ponadto dyrektor WOAK-u przedstawił krótko program warsztatów. - Będzie o problemie dźwięku, o storytellingu wizualnym i sztuce światła - mówił.
Do 4 stycznia 2026 roku, dokładnie do godziny 23:59 można nadsyłać filmy. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 26 stycznia. Z kolei w dniach 5-7 marca, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Szklarnia zaprezentowane zostaną najciekawsze prace. Ponadto do 14 listopada przyjmowane są jeszcze zgłoszenia do projektu edukacyjnego "Ruchowe przypływy". Tym razem program adresowany jest do tancerzy i choreografów. Szczegóły regulaminów projektów dostępne są na stronie WOAK-u.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę