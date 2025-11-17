Rusza III Festiwal Filmowy Szklarnia. W Toruniu poszukiwani są młodzi filmowcy

2025-11-17, 09:45  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja
Dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski przedstawił program zgłoszeń oraz warsztatów w ramach III Festiwalu Filmowego Szklarnia w Toruniu/fot. nadesłane

Wystartował nabór filmów do III Festiwalu Filmowego Szklarnia w Toruniu. Przegląd adresowany jest do miłośników X Muzy od 15 lat. Zgłoszenia przyjmuje organizator Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

- Wydarzenie które odbędzie się w dniach od 5 do 8 marca połączone będzie z filmowymi warsztatami - zapowiadał podczas konferencji prasowej dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.Podał też kryteria, które muszą spełniać zgłaszane w ramach festiwalu materiały. - Film musi być do 40 minut, mieć odpowiednie formaty, które są dokładnie opisane w naszym regulaminie. Nie jest to konkurs, jest to przegląd, podczas którego będziemy starali się poznać różnego rodzaju języki filmowe, wykorzystywane przez młodych twórców

Ponadto dyrektor WOAK-u przedstawił krótko program warsztatów. - Będzie o problemie dźwięku, o storytellingu wizualnym i sztuce światła - mówił.

Do 4 stycznia 2026 roku, dokładnie do godziny 23:59 można nadsyłać filmy. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 26 stycznia. Z kolei w dniach 5-7 marca, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Szklarnia zaprezentowane zostaną najciekawsze prace. Ponadto do 14 listopada przyjmowane są jeszcze zgłoszenia do projektu edukacyjnego "Ruchowe przypływy". Tym razem program adresowany jest do tancerzy i choreografów. Szczegóły regulaminów projektów dostępne są na stronie WOAK-u.

Link do regulaminów zamieszczamy: TUTAJ

Mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski

