Kłusownik znad jeziora Gopło wpadł w ręce policjantów i strażników rybackich [zdjęcia]

2025-11-13, 17:30 Redakcja

Kłusownik znad jeziora Gopło wpadł w ręce policjantów i strażników rybackich/fot. Policja Inowrocław

Po ujawnieniu łodzi i siatek kłusowniczych oraz zaparkowanego samochodu, strażnicy rybaccy wraz z policjantami potwierdzili to, że ktoś para się kłusownictwem.

Ustalili, że związek z przestępstwem może mieć pewien mężczyzna i dotarli na teren jego działki w gminie Inowrocław.

Po przeszukaniu funkcjonariusze zabezpieczyli szereg przedmiotów służących do połowów, w tym sprzęt termowizyjny oraz sieci. Znajdowały się tam także sieci typu wonton, które na potrzeby kłusownictwa były ręcznie wytwarzane. Do sprawy został zatrzymany 53-letni mężczyzna.



Po zebraniu materiału dowodowego mieszkaniec kruszwickiej gminy usłyszał zarzut. Nie będąc uprawnionym do rybactwa, przy użyciu sieci rybackich usiłował dokonać nielegalnego połowu ryb.

Podejrzany do czasu rozprawy sądowej został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.