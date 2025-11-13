Podróżnicy z całej Polski przyjechali do Świecia, gdzie opowiadają o swoich wyprawach

2025-11-13, 15:22  Marcin Doliński / Redakcja
Od lewej podróżnik Waldemar Jabłoński oraz organizator Tomasz Pasiek. / Fot. Marcin Doliński

Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” odbywa się już po raz dziewiąty. Wstęp na wszystkie spotkania i warsztaty jest bezpłatny.

- W Świeciu staramy się pokazać przede wszystkim różnorodność podróżowania i to, że jest dostępne dla wszystkich. Czasem wystarczy impuls, czasem inspiracja podróżą innej osoby - mówi Tomasz Pasiek, organizator wydarzenia. - Właśnie w Świeciu staramy się inspirować inne osoby, aby zrobiły ten pierwszy krok i wyszły z domu.

- Jeśli podróżujesz, to nie zestarzejesz się, ponieważ kiedy starość zapuka do twoich drzwi, ciebie nie będzie - mówi Waldemar Jabłoński, który zwiedził m.in. Indie i Nepal. - Ten świat nieco odbiega od świata Zachodu. Bieda jest wszędzie obecna, ale ludzie są uśmiechnięci.

Festiwal zakończy się w niedzielę.

Relacja Marcina Dolińskiego

