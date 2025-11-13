Śliwice. Policjanci zatrzymali 23-latka. Był pod wpływem alkoholu i jechał hulajnogą

2025-11-13, 18:12 Redakcja / Marcin Kupczyk

Mieszkańcowi gminy Śliwice grozi grzywna do 5 tysięcy złotych/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.

Policjanci w Śliwicach na ulicy Czerskiej zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Podczas rozmowy funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia mundurowych. 23-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Mieszkańcowi gminy Śliwice grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.



Źródło: KPP w Tucholi