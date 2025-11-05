Sąd: Joanna W. znęcała się nad zwierzętami, ale jest niepoczytalna. Sprawa umorzona

2025-11-05, 19:02 Michał Zaręba/Redakcja

Sprawę ponad rok temu wykryli działacze Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt/fot. Archiwum

Postępowanie przeciwko Joannie W., prezes Fundacji Toruńska Kocia Straż umorzone. Sąd Rejonowy uznał, że do znęcania nad zwierzętami doszło, ale wobec niepoczytalności podejrzanej, nie można było skazać jej za przestępstwo.

O taki finał wnosiła też prokuratura. Joanna W. ma się jednak poddać terapii i ma zakaz prowadzenia hodowli zwierząt.



Sprawę ponad rok temu wykryli działacze Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. W siedzibie fundacji znajdowało się dwanaście kotów i dziewięć psów. Znaleziono też martwe zwierzęta – 36 kotów i jednego psa.