2025-11-04, 15:54 Redakcja

W szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej urodziły się trojaczki: Sentino, Sofija i Suzan/fot. nadesłane/ Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej

Mama i maluchy czują się dobrze. Dzieci urodziły się 3 listopada, na początku 34. tygodnia ciąży. Pierwszy na świat przyszedł Sentino (2000 g), a chwilę po nim jego siostry: Sofija (1690 g) i Suzan (1530 g).

- Kiedy w trakcie ciąży dowiedziałam się o trojaczkach radość mieszała się z obawami. Dzisiaj wspólnie z partnerem jesteśmy potrójnie dumni i szczęśliwi – mówi mama Nikola.



Ciąża mnoga jest wyzwaniem nie tylko dla rodziców, ale również lekarzy i położnych. Takie porody powinny odbywać się w ośrodku z III stopniem referencji okołoporodowej jakim jest Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej.



Mama trojaczków czuje się dobrze i wkrótce będzie mogła opuścić lecznicę. Dzieci pozostaną natomiast pod opieką specjalistów z Oddziału Klinicznego Neonatologii i

Intensywnej Terapii.

– Dzieci są w stanie stabilnym, na nieinwazyjnym wsparciu oddechowym. Kilka najbliższych tygodni spędzą w inkubatorach – mówi dr n. med. Anna Hagner, Koordynator Oddziału - specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii.