Przedszkolaki i uczniowie dają przykład! Jubileusz dziecięcych kół Miłośników Miasta Bydgoszczy

2025-10-28, 17:00 Marcin Kupczyk/Redakcja

30-lecie istnienia obchodzą szkolne koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk

30-lecie istnienia obchodzą szkolne koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Z tej okazji w Pałacu Młodzieży odbył się jubileusz. Była wystawa prac plastycznych dotyczących miasta i występy artystyczne.

Historie powstania szkolnych kół wspomina Hanna Jankowiak, przewodnicząca sekcji dziecięcej i młodzieżowej Towarzystwa:



- Przełomowe lata, to czas przygotowań do 650-lecia lokacji naszego miasta, czyli 1995 rok - mówi Hanna Janowiak. - Z inicjatywy prezesa Jerzego Derendy i dr Ewy Puls powstają pierwsze szkolne koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. - Dzieci poznają swoją małą ojczyznę, rysują herb, poznają flagę, odwiedzają siedzibę Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, a starsze dzieci zdobywają odznaki, wypełniają testy, ale również są przewodnikami, na przykład dla młodszych dzieci, po naszym mieście.



Ponad 2 tysiące dzieci skupionych jest w przedszkolnych, wczesnoszkolnych klubikach Młodego Przyjaciela Bydgoszczy i Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.