Poranna „zabawa” trzech pijanych mężczyzn w Bydgoszczy. Zaśmiecali ulice i jeździli na hulajnodze [wideo]

2025-10-28, 13:57  Redakcja
Trójka mężczyzn została ukarana mandatami/fot.: KMP w Bydgoszczy

Miejski monitoring namierzył trzech młodych mężczyzn, których zachowanie zdecydowanie odbiegało od normy. Styl jazdy na hulajnodze nasuwał podejrzenia co do stanu trzeźwości osób na zmianę jadących jednośladem. Do tego wypchnęli pojemnik na śmieci na ulicę oraz rozrzucili odzież.

Rankiem, 19 października zachowanie trzech młodych mężczyzn zwróciło uwagę pracowników Straży Miejskiej obsługujących miejski monitoring.

Zaczęło się od tego, że około godziny 5:47 wszyscy wsiedli na hulajnogę na ulicy Mostowej w Bydgoszczy i ruszyli w kierunku mostu Sulimy-Kamińskiego. Po chwili postanowili zmienić taktykę przemieszczania się i na zmianę korzystać z jednośladu.

– W ten sposób dotarli na ulicę Gdańską. Ich poczynania przez cały czas dalekie były od ideału, co możemy zobaczyć na filmie. Następnie obsługa monitoringu zauważyła, jak dwóch z nich wysypało ciuchy na torowisko na wysokości Placu Wolności, a finałem było wypchnięcie kontenera na śmieci na jezdnię na ulicy Krasińskiego – przekazał nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Informacja o tym trafiła do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej, który natychmiast skierował we wskazane miejsce patrol z bydgoskiego Śródmieścia. Chwilę później policjanci zastali trzech mężczyzn w wieku 19, 19 i 21 lat na ulicy Krasińskiego i ich wylegitymowali.

Wszyscy zgodnie twierdzili, że nie jechali hulajnogą ani nie rozrzucali ciuchów na torowisko. Przyznali natomiast, że przestawili śmietnik na jezdnię. Rozmawiając z nimi policjanci, stwierdzili, że stan trzeźwości bydgoszczan budzi wątpliwości, gdyż wyczuli od nich woń alkoholu.

– Przeprowadzone chwilę później, przez policjantów ruchu drogowego, badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia. 1,3 promila miał jeden z 19-latków, który kierował hulajnogą, a jego zmiennik za kierownicą i jednocześnie rówieśnik 1,4 promila. Nietrzeźwy był również ich 21-letni kompan mający 2,2 promila alkoholu w organizmie – dodała nadkom. Kowalska.

Policjanci sporządzili dokumentację do skierowania wniosku o ich ukaranie do sądu. Wręczyli im wezwanie do stawiennictwa na przesłuchanie do komisariatu w związku z popełnionymi wykroczeniami: kierowaniem hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu w odniesieniu dwóch z nich, przewożenie pasażerów na hulajnodze, a do tego za zaśmiecanie oraz używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym.

W czwartek (23 października) dwaj 19-latkowie i ich 21-letni kolega stawili się w jednostce na bydgoskim Śródmieściu, gdzie ostatecznie zostali ukarani mandatami w wysokości odpowiednio 3000 złotych, 2600 złotych oraz 500 złotych dla najstarszego, gdyż przyznali się do wszystkich zarzucanych im czynów.

