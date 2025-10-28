Kto zostanie nowym prezesem IPN? Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

Wśród kandydatów na stanowiska prezesa IPN jest dr Marcin Wałodoch, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot.: Facebook, Marcin Wałdoch
Dziewięcioro kandydatów ubiega się o stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród nich jest dr Marcin Wałdoch, naukowiec z naszego regionu, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Kolegium Instytutu przesłuchuje kandydatów. Jak nam powiedział Marcin Wałdoch, ubieganie się o funkcję szefa Instytutu jest wielkim honorem.
– Takie stanowisko, jak prezes Instytutu Pamięci Narodowej to jest zaszczytne stanowisko i poczytuję sobie za honor możliwość startu w tym konkursie. Swoją działalnością edukacyjną i naukową wyznaczyłem ścieżkę, która doprowadziła mnie do tego momentu, w którym stanę przed Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Przez ostatnie dwie dekady Instytut przywrócił Polakom godność, poczucie sprawiedliwości, szczególnie ofiarom dwóch totalitaryzmów – podkreślił dr Wałdoch.
– IPN jest czymś nieodzownym, biorąc pod wzgląd, że działa na ziemiach, które nazwano skrwawionymi ziemiami, jak pisał Timothy Snyder. Oznacza to, że ta instytucja na trwałe wpisała się w naszą rzeczywistość i bierze udział w budowaniu tożsamości narodowej, przywracaniu nam tej godności, też na arenie międzynarodowej. Instytucja ma bardzo wiele do zrobienia i tam skupiają się ci badacze, którzy mają misję, polegającą na tym, aby przywracać prawdę historyczną – dodał.
Kolegium IPN wskazuje wybranego przez siebie kandydata, ale ostateczny głos ma Sejm. To on na wniosek Kolegium IPN i za zgodą Senatu, powołuje prezesa IPN.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę