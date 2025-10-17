W całej Polsce nie ma tak nowoczesnej hali! W Chrząstowie oddano do użytku stację badawczą [zdjęcia]

2025-10-17, 19:37 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Stacja badawcza w Chrząstowie jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w kraju/fot.: Tomasz Kaźmierski

W Chrząstowie koło Nakła uroczyście otwarto szklarnię badawczą wraz z budynkiem techniczno-socjalnym. Odbywać się tu będą badania nowych odmian roślin, zanim trafią do hodowli lub uprawy.

– Otwieramy nowoczesną szklarnię badawczo-doświadczalną i budynek w Chrząstowie, w jednej z naszych stacji doświadczalnych oceny odmian. To jest wiodąca stacja w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie prowadzimy badania odmianowe. Nie tylko rejestrowe, ale również badania potrzebne do ochrony prawnej odmian. W tym nowoczesnym obiekcie przede wszystkim będą badane nowe odmiany kwiatów – mówił Henryk Bujak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.



– Wzorców szukaliśmy w Holandii – zaznaczyła Beata Kaliska, szefowa stacji w Chrząstowie.



– Zastosowaliśmy takie technologie, jak stosuje się w szklarniach w Holandii. Byliśmy w jednostce, która jest odpowiednikiem naszego COBORU (Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych) w Polsce. Widzieliśmy, jak tam się to prowadzi. Podpatrzyliśmy niektóre pomysły i jest to system venlo-holenderski, czyli najnowsze systemy i najnowsze rozwiązania, jakie się w tej chwili stosuje – dodała Kaliska.



Stacja jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w kraju.