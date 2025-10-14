Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

2025-10-14, 17:24 Damian Klich / Redakcja

Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy ma już 40 lat. / Fot. Damian Klich

Z tej okazji odbyło się uroczyste seminarium, gdzie przedstawiono niektóre przełomowe badania pracowników katedry.

Metodę fluorescencyjnej spektroskopii czasowo-rozdzielczej tłumaczy Marta Napiórkowska-Mastalerz.



- Działamy głównie na czynnikach fluoroscencyjnych, które znajdują się w krwi. Są to metody proste, które nie wymagają użycia żadnych współczynników. Widzimy olbrzymi potencjał w tych metodach - mówi. - W zależności od tego czy dany koenzym jest w stężeniu podwyższonym czy obniżonym w stosunku do osób zdrowych, może to świadczyć o tym, że u pacjenta może wystąpić cięższy przebieg choroby lub istnieje ryzyko, że umrze.



Jak dodaje profesor Stefan Kruszewski, kierownik Katedry Biofizyki - po odkryciu biomarkera, który może zapowiadać zgon pacjenta chorego na zapalenie płuc, teraz badania będą rozszerzone o chorych na raka płuc.



Katedra Biofizyki powstała wraz z założeniem uczelni, wtedy jeszcze Akademii Medycznej, w 1984 roku. Jej pierwszym kierownikiem był profesor Aleksander Gutsze.