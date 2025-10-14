Poseł PiS Krzysztof Szczucki bez wpisu na listę adwokatów

2025-10-14, 11:46 Michał Zaręba/Redakcja

Krzysztof Szczucki nie został wpisany na listę adwokatów/fot. Michał Zaręba, Archiwum

Naczelna Rada Adwokacka podtrzymała uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej, która wcześniej odmówiła posłowi Krzysztofowi Szczuckiemu wpisu na listę adwokatów. Polityk Prawa i Sprawiedliwości od początku uważał, że jest to sprawa polityczna. Ciąży na nim zarzut prokuratorski.

Mecenas Jan Kwietnicki, dziekan toruńskiej Okręgowej Rady Adwokackiej powiedział w lipcu Polskiemu Radiu, że po przeprowadzeniu procedury rada uznała, że Krzysztof Szczucki nie daje rękojmi właściwego wykonywania zawodu. Wyjaśnił, że prokuratorski zarzut nie był jedynym powodem odmowy wpisu na listę adwokatów. Polityk odwołał się od tej decyzji.



W rozmowie z Polskim Radiem PiK tłumaczył, że przysługuje domniemanie niewinności i w przypadku prawomocnego wyroku Rada Adwokacka dysponuje narzędziami, które mogą zawiesić adwokata lub nawet usunąć go z zawodu.



W lipcu poseł powiedział nam, że jego spotkanie w Okręgowej Radzie Adwokackiej dotyczyło głównie zaangażowania w politykę, a sprawa jednego zarzutu prokuratorskiego „to było może 10 minut rozmowy”. Krzysztof Szczucki powiedział wtedy, że prokurator nie może decydować, kto jest adwokatem w Polsce.



W wiadomości SMS poseł przekazał nam, że nie komentuje decyzji Naczelnej Rady Adwokackiej i tej sprawy.