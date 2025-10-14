Poseł PiS Krzysztof Szczucki bez wpisu na listę adwokatów

2025-10-14, 11:46  Michał Zaręba/Redakcja
Krzysztof Szczucki nie został wpisany na listę adwokatów/fot. Michał Zaręba, Archiwum

Krzysztof Szczucki nie został wpisany na listę adwokatów/fot. Michał Zaręba, Archiwum

Naczelna Rada Adwokacka podtrzymała uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej, która wcześniej odmówiła posłowi Krzysztofowi Szczuckiemu wpisu na listę adwokatów. Polityk Prawa i Sprawiedliwości od początku uważał, że jest to sprawa polityczna. Ciąży na nim zarzut prokuratorski.

Mecenas Jan Kwietnicki, dziekan toruńskiej Okręgowej Rady Adwokackiej powiedział w lipcu Polskiemu Radiu, że po przeprowadzeniu procedury rada uznała, że Krzysztof Szczucki nie daje rękojmi właściwego wykonywania zawodu. Wyjaśnił, że prokuratorski zarzut nie był jedynym powodem odmowy wpisu na listę adwokatów. Polityk odwołał się od tej decyzji.

W rozmowie z Polskim Radiem PiK tłumaczył, że przysługuje domniemanie niewinności i w przypadku prawomocnego wyroku Rada Adwokacka dysponuje narzędziami, które mogą zawiesić adwokata lub nawet usunąć go z zawodu.

W lipcu poseł powiedział nam, że jego spotkanie w Okręgowej Radzie Adwokackiej dotyczyło głównie zaangażowania w politykę, a sprawa jednego zarzutu prokuratorskiego „to było może 10 minut rozmowy”. Krzysztof Szczucki powiedział wtedy, że prokurator nie może decydować, kto jest adwokatem w Polsce.

W wiadomości SMS poseł przekazał nam, że nie komentuje decyzji Naczelnej Rady Adwokackiej i tej sprawy.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

2025-10-14, 13:29
Kolejna awaria numeru alarmowego w ostatnim czasie. Problemy były również w regionie

Kolejna awaria numeru alarmowego w ostatnim czasie. Problemy były również w regionie

2025-10-14, 12:36
Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia terytorialsów w gminie Łubianka [zdjęcia]

Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia „terytorialsów” w gminie Łubianka [zdjęcia]

2025-10-14, 10:59
Akcja Trzeźwa autostrada policjantów ze Świecia. Skontrolowali blisko 1700 kierowców [zdjęcia]

Akcja „Trzeźwa autostrada” policjantów ze Świecia. Skontrolowali blisko 1700 kierowców [zdjęcia]

2025-10-14, 10:22
Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko. Jak wspierać ucznia w szkole [Rozmowa Dnia]

„Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko”. Jak wspierać ucznia w szkole? [Rozmowa Dnia]

2025-10-14, 09:04
Bogdan przemierza Afrykę Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

Bogdan przemierza Afrykę! Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

2025-10-14, 08:41
Zapuścili korzenie na działce i czują się jak u siebie: Za bardzo. Sąsiedzki spór w Chełmnie

Zapuścili korzenie na działce i czują się jak u siebie: „Za bardzo". Sąsiedzki spór w Chełmnie

2025-10-14, 07:55
Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

2025-10-14, 07:00
Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

2025-10-13, 19:51

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę