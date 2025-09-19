Poseł PiS Krzysztof Szczucki w Toruniu: Trzeba wzmocnić urząd prezydenta

2025-09-19, 21:00 Michał Zaręba/Redakcja

Poseł PiS Krzysztof Szczucki w Toruniu/fot. Michał Zaręba

O potrzebie zmiany Konstytucji i wzmocnieniu roli prezydenta mówił w Toruniu poseł PiS Krzysztof Szczucki. Spotkanie zorganizował klub „Gazety Polskiej”.

- Prezydent wybrany przez naród czasami musi ustąpić rządowi, który jest emanacją jakiejś większości sejmowej, ale bezpośrednio przez naród wybierany nie był - mówił poseł Szczucki. - Dlatego proponuję, żeby znacznie wzmocnić urząd prezydenta w takich kwestiach, jak: sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości. Wtedy prezydent mógłby wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które mogłyby być weryfikowane później przez Sejm, ale już większością 3/5 głosów. Wtedy prezydent mógłby realnie mandat społeczny realizować.



W spotkaniu miał też uczestniczyć Antoni Macierewicz. Jak przekazali organizatorzy, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej musiał zmienić plany i polecieć do Stanów Zjednoczonych.