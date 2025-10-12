Tężnia w Inowrocławiu do generalnego remontu. Na czas prac będzie zamknięta

2025-10-12, 08:02 Marcin Glapiak/Redakcja

Tężnie w Inowrocławiu/fot. Stanisław J. Radziński, Wikipedia

Inowrocławska tężnia będzie remontowana. Urząd Miasta podpisał właśnie umowę z wykonawcą.

- Zakres robót obejmuje obszar blisko 560 metrów kwadratowych i przewiduje między innymi rozebranie dotychczasowych pomostów i desek ociekowych, a następnie wykonanie nowych elementów z wysokiej jakości tarcicy iglastej – zapowiada rzeczniczka inowrocławskiego ratusza Daria Knasiak. - Będzie to remont m.in. balkonów i tarasu widokowego tężni solankowej.



Dlaczego prace są konieczne? - Ze względu na to, że przez wiele lat nie były przeprowadzane tam żadne generalne prace remontowe. Celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, zarówno gości naszego miasta, jak i mieszkańców, którzy chętnie korzystają z tarasu widokowego tężni solankowej – tłumaczy rzeczniczka.



Jednocześnie remontowana jest w tężni automatyka obiektu. Ze względu na prowadzone prace tężnia została zamknięta dla zwiedzających.