Tężnia w Inowrocławiu do generalnego remontu. Na czas prac będzie zamknięta
Inowrocławska tężnia będzie remontowana. Urząd Miasta podpisał właśnie umowę z wykonawcą.
- Zakres robót obejmuje obszar blisko 560 metrów kwadratowych i przewiduje między innymi rozebranie dotychczasowych pomostów i desek ociekowych, a następnie wykonanie nowych elementów z wysokiej jakości tarcicy iglastej – zapowiada rzeczniczka inowrocławskiego ratusza Daria Knasiak. - Będzie to remont m.in. balkonów i tarasu widokowego tężni solankowej.
Dlaczego prace są konieczne? - Ze względu na to, że przez wiele lat nie były przeprowadzane tam żadne generalne prace remontowe. Celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, zarówno gości naszego miasta, jak i mieszkańców, którzy chętnie korzystają z tarasu widokowego tężni solankowej – tłumaczy rzeczniczka.
Jednocześnie remontowana jest w tężni automatyka obiektu. Ze względu na prowadzone prace tężnia została zamknięta dla zwiedzających.