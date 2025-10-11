Uczyli się strzelać, rozpalać ognisko i tamować krwotok. Akcja „Trenuj z wojskiem” w Bydgoszczy

2025-10-11, 18:50 Monika Siwak/Redakcja

Akcja „Trenuj z wojskiem" w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

70 chętnych trenowało dziś w Bydgoszczy z wojskiem. Żołnierze z 1. Brygady Logistycznej zaprosili mieszkańców regionu na 10 stanowisk w lesie, gdzie uczyli ich m.in. pierwszej pomocy, samoobrony i sposobów przetrwania. Była walka wręcz i strzelanie.

- Uczymy ich składania i rozkładani broni, rzutu granatem, a także rozpalania ogniska, czy zorganizowania sobie miejsca schronienia – mówił major, który prowadził zajęcia. Wśród zadań dla uczestników było też m.in. strzelanie i tamowanie masywnego krwotoku.



- Mamy takie czasy, że chcę zobaczyć, jak to wygląda od środka, chcę być przygotowana na takie rzeczy – mówiła jedna z uczestniczek.



Na miejscu byli też przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy informowali, jak i gdzie można wstąpić do wojska.



Kolejne szkolenia w ramach siódmej edycji akcji „Trenuj z Wojskiem" odbędą się 18 października w Centrum Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie. Zapisywać można się m.in. na stronach tych jednostek.