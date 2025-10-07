Kształcenie nowych kadr polskich służb. W regionie utworzono kolejne klasy mundurowe

2025-10-07, 10:44  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
W naszym regionie powstało 12 klas mundurowych pod egidą MSWiA/fot.: Kamila Zroślak, archiwum

W naszym regionie powstało 12 klas mundurowych pod egidą MSWiA/fot.: Kamila Zroślak, archiwum

Pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w naszym województwie powstało 12 klas mundurowych. Ich utworzenie stało się możliwe po zmianie prawa oświatowego w październiku ubiegłego roku.

Dotychczasowe tzw. klasy mundurowe nie przynosiły oczekiwanych efektów. Według szacunków MSWiA – tylko pięć procent absolwentów trafiało do służby w Policji i Straży Granicznej.

Od tego roku, po raz pierwszy w historii, w szkołach średnich zostały otwarte profesjonalne oddziały mundurowe. Cel to wyszkolenie przyszłych kadr polskich służb.

Najwięcej, bo aż 29 oddziałów powstało w województwie śląskim. W naszym regionie tak samo, jak na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu – jest ich 12.

Szkoły z klasami mundurowymi mogą dostać dofinansowanie na zakup specjalistycznego wyposażenia i mundurów, a także budowę torów sprawnościowych, czy strzelnic.

Absolwenci, którzy przejdą postępowanie kwalifikacyjne, będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do służby. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów w ostatnim roku szkolnym zostaną też zwolnieni z testów wiedzy i sprawności fizycznej.

W Kujawsko-Pomorskiem są też 34 oddziały przygotowania wojskowego, jeden branżowy oddział wojskowy i cyber-mil z klasą, czyli program, który ma pomóc w cyberedukacji. Działają w ramach resortowego programu edukacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

