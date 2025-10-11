Gmina Jeżewo ma swojego... jeża. Można go spotkać na przystankach autobusowych [zdjęcia]

2025-10-11, 12:26  Marcin Doliński/Redakcja
Młodzież w gminie Jeżewo odnawia przystanki. Malują na nich jeża/fot. Marcin Doliński

Młodzież w gminie Jeżewo odnawia przystanki. Malują na nich jeża/fot. Marcin Doliński

Pierwszy z trzech przystanków w gminie Jeżewo już gotowy. Młodzież wyczyściła, naprawiła, a potem pomalowała wiatę. Bohaterem malowideł jest jeż Ewo.

- Odnawiamy przystanek w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura" - mówi Agnieszka Strzyżewska, koordynator projektu „Bardzo Młoda Kultura". - Jest to projekt, w którym młodzież wymyśla i współtworzy różnego rodzaju działania. Oni bardzo chcieli zrobić coś w przestrzeni publicznej i postanowili, że odnowią trzy przystanki w naszej gminie. Wybrali Belno, Krąplewice oraz przystanek na ulicy Oskiej w Laskowicach.

- Trzeba było odnowić ten przystanek, czyli pomalować go na biało, a teraz będziemy nakładać wszystkie inne kolory, by powstał piękny obraz jeża kuglarza. Zaczynamy właśnie robić szkic jeża, który wziął się od nazwy naszej gminy Jeżewo. Jeż nazywa się Ewo...

Dwa kolejne przystanki zostaną odnowione i pomalowane do końca tego roku.

Relacja Marcina Dolińskiego

Młodzież w gminie Jeżewo odnawia przystanki. Malują na nich jeża/fot. Marcin Doliński

