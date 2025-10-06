Sądy w Grudziądzu i Chełmnie z nowymi siedzibami. „Pełna gotowość do współpracy”

2025-10-06, 21:15  Marcin Doliński/Redakcja
O inwestycjach w sądach w Grudziądzu i Chełmnie mówił Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości/fot.: Marcin Doliński

W Grudziądzu powstanie nowy budynek Sądu Rejonowego. Obiekt zostanie wybudowany w centrum, na działkach po byłych zakładach mięsnych. Poinformowali o tym Maciej Glamowski, prezydent miasta i Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

– Kolejna centralna budowa w Grudziądzu będzie połączona z rewitalizacją całego kwartału miasta. Inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości, za którą bardzo dziękuję, jej wartość wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Ona odmieni ten kwartał naszego miasta – mówił Glamowski.

– Miejsce, które musi być dogodne nie tylko dla pracowników, co jest oczywiste, ale przede wszystkim dla mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, którzy szukają sprawiedliwości w sądach, czy ochrony prawnej. Z naszej strony inwestujemy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, aby tam była pełna infrastruktura. Mowa tu o miejscu na archiwa, salach z możliwością nagrywania, rejestrowania wideokonferencji. Przystępujemy też do prac w Grudziądzu, aby budować kujawsko-pomorską mapę w niezwykle modernistyczny sposób. Panie prezydencie, deklarujemy pełną gotowość do współpracy – zadeklarował Myrcha.

Budynek sądu powstanie na działce o powierzchni jednego hektara i będzie kosztował kilkadziesiąt milionów złotych. Swoją siedzibę zmieni również Sąd Rejonowy w Chełmnie, na ten cel zostanie zaadaptowany zabytkowy budynek po byłym areszcie śledczym, o czym poinformował wiceminister.

Relacja Marcina Dolińskiego

Region

Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedził toruńskie Planetarium. Opowiada z sercem

2025-10-06, 20:26
Naszą rolą jest dostarczenie amunicji, czy leków. Wojskowa logistyka obchodzi 19. urodziny [zdjęcia]

2025-10-06, 19:37
Wyniki sekcji zwłok 31-latka z Inowrocławia. Policjanci nie mieli związku ze śmiercią mężczyzny

2025-10-06, 18:43
Bartosz Sz. i Denis Z. tymczasowo aresztowani po bójce pseudokibiców w Toruniu. Usłyszeli zarzuty [wideo]

2025-10-06, 17:54
Mężczyzna leżał na chodniku, kierowca wyjeżdżał z garażu. Śmierć przy ul. Rycerskiej

2025-10-06, 17:05
Lekarz z bydgoskiego szpitala podejrzany o wypisywanie recept na leki odurzające

2025-10-06, 16:19
Rusza nowy cykl popularnonaukowy PR PiK Lepiej To Wiedzieć. O czym będzie pierwszy odcinek

2025-10-06, 15:30
Spotkanie nie z tej ziemi Astronauta Sławosz Uznański - Wiśniewski przyjechał do Torunia [wideo]

2025-10-06, 14:47
Zaryzykowali i przegrali. Nielegalny hazard w Żninie i Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

2025-10-06, 14:00

