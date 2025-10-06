Sądy w Grudziądzu i Chełmnie z nowymi siedzibami. „Pełna gotowość do współpracy”

O inwestycjach w sądach w Grudziądzu i Chełmnie mówił Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości/fot.: Marcin Doliński
W Grudziądzu powstanie nowy budynek Sądu Rejonowego. Obiekt zostanie wybudowany w centrum, na działkach po byłych zakładach mięsnych. Poinformowali o tym Maciej Glamowski, prezydent miasta i Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.
– Kolejna centralna budowa w Grudziądzu będzie połączona z rewitalizacją całego kwartału miasta. Inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości, za którą bardzo dziękuję, jej wartość wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Ona odmieni ten kwartał naszego miasta – mówił Glamowski.
– Miejsce, które musi być dogodne nie tylko dla pracowników, co jest oczywiste, ale przede wszystkim dla mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, którzy szukają sprawiedliwości w sądach, czy ochrony prawnej. Z naszej strony inwestujemy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, aby tam była pełna infrastruktura. Mowa tu o miejscu na archiwa, salach z możliwością nagrywania, rejestrowania wideokonferencji. Przystępujemy też do prac w Grudziądzu, aby budować kujawsko-pomorską mapę w niezwykle modernistyczny sposób. Panie prezydencie, deklarujemy pełną gotowość do współpracy – zadeklarował Myrcha.
Budynek sądu powstanie na działce o powierzchni jednego hektara i będzie kosztował kilkadziesiąt milionów złotych. Swoją siedzibę zmieni również Sąd Rejonowy w Chełmnie, na ten cel zostanie zaadaptowany zabytkowy budynek po byłym areszcie śledczym, o czym poinformował wiceminister.
