Rusza nowy cykl popularnonaukowy PR PiK „Lepiej To Wiedzieć”. O czym będzie pierwszy odcinek?

2025-10-06, 15:30  Tomasz Kaźmierski/Redakcja
W poniedziałek (6 października) emisja pierwszego odcinka cyklu „Lepiej To Wiedzieć”. Zapraszają Natasza Trzebuchowska i Tomasz Kaźmierski/grafika: Tomasz Bielicki

W poniedziałek (6 października) emisja pierwszego odcinka cyklu „Lepiej To Wiedzieć”. Zapraszają Natasza Trzebuchowska i Tomasz Kaźmierski/grafika: Tomasz Bielicki

W poniedziałek (6 października) o godz. 16:15 premiera naszego nowego, popularnonaukowego cyklu „Lepiej To Wiedzieć”. W pierwszym odcinku skupiamy się na wadach postawy i aktywności fizycznej dzieci. Okazuje się, że źródeł nieprawidłowości szukać trzeba już w życiu płodowym.

– Z uwagi na to, że pracuję z noworodkami i wcześniakami, już na etapie noworodka widzimy, kiedy dziecko przychodzi na świat z jakąś asymetrią ułożeniową bądź krańcowym ustawieniem szyi. Wtedy jest poddawane głębszej analizie i sprawdzane pod kątem postawy na każdym etapie rozwijania umiejętności i zdobywania kolejnych kamieni milowych – mówi Izabela Kuberska, fizjoterapeutka z Kliniki Neonatologii, Szpitala Uniwersyteckiego im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

W dalszym rozwoju bardzo ważny jest ruch.

– Skakanie, bieganie, rzucanie, kopanie, zabawy na czworaka i wszystkie zabawy, jakie tylko możemy sobie wymyślić. Te zajęcia są dedykowane dla wszystkich dzieci. Są grupy mieszane: chłopcy, dziewczynki, jak i konkretne kategorie wiekowe. Poziom też jest odpowiednio dobierany do danej zabawy pod kątem wieku. Nie ma selekcji, każdy może wziąć udział. Naszym mottem jest „sport przez dobrą zabawę” – dodaje Igor Grunwald, prezes zarządu Stowarzyszenia Fabryka Sportu i Rekreacji.

Emisja premierowego odcinka w poniedziałek (6 października) o godz. 16:15.

„Lepiej To Wiedzieć” – cykl audycji popularnonaukowych w Polskim Radiu PiK, będziemy mówić o zdrowiu, technologii, społeczeństwie i nauce. Zapraszają Natasza Trzebuchowska i Tomasz Kaźmierski.

Mówi Izabela Kuberska

Mówi Igor Grunwald

