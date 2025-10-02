Lek dla pacjentek z rakiem piersi jest już refundowany. Interpelację złożyła Iwona Kozłowska

2025-10-02, 08:47 Damian Klich/Redakcja

Iwona Karolewska (z lewej) i Iwona Kozłowska (po prawej) mówiły o nowym refundowanym leku i badaniach profilaktycznych/fot.: Damian Klich

Od 1 października lek Phesgo jest refundowany. Przeznaczony jest dla pacjentek z rakiem piersi do stosowania w formie podskórnej. W sierpniu interpelację do Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia go do programu refundacji złożyła posłanka Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej. Otrzymała pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

– To jest dobra wiadomość dla kobiet, które w tej chwili się leczą i bardzo walczyły o to, aby oprócz dostępnych terapii, pojawił się również lek podskórny. Cieszę się, że to wydarzyło się, kiedy zaczynamy miesiąc świadomości nowotworów piersi. Proszę wszystkie kobiety, badajcie się – apelowała Kozłowska.



– W tej chwili założyliśmy w Sejmie Zespół Parlamentarny do spraw wirusa HPV – dodała posłanka KO Iwona Karolewska.



– Będziemy namawiali do tego, żeby szczepili się też dorośli. Zachęcam rodziców, żeby skorzystali ze szczepień dla swoich dzieci. Przez bardzo wysoką cenę szczepionki niedawno były niedostępne. Dzisiaj mamy je na wyciągnięcie ręki. Korzystajcie z tego. Mało tego, mówimy dzisiaj głównie o raku piersi, ale panowie, badanie PSA pod kątem raka prostaty jest bardzo proste. Wystarczy kropla krwi. Panowie, nie bójcie się. Będziemy po waszej stronie tak, jak wy staliście za nami – zachęcała Karolewska.



Wprowadzenie terapii lekiem Phesgo w formie podskórnej może poprawić komfort leczenia i skrócić czas podań.