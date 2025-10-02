Lek dla pacjentek z rakiem piersi jest już refundowany. Interpelację złożyła Iwona Kozłowska

Iwona Karolewska (z lewej) i Iwona Kozłowska (po prawej) mówiły o nowym refundowanym leku i badaniach profilaktycznych/fot.: Damian Klich
Od 1 października lek Phesgo jest refundowany. Przeznaczony jest dla pacjentek z rakiem piersi do stosowania w formie podskórnej. W sierpniu interpelację do Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia go do programu refundacji złożyła posłanka Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej. Otrzymała pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.
– To jest dobra wiadomość dla kobiet, które w tej chwili się leczą i bardzo walczyły o to, aby oprócz dostępnych terapii, pojawił się również lek podskórny. Cieszę się, że to wydarzyło się, kiedy zaczynamy miesiąc świadomości nowotworów piersi. Proszę wszystkie kobiety, badajcie się – apelowała Kozłowska.
– W tej chwili założyliśmy w Sejmie Zespół Parlamentarny do spraw wirusa HPV – dodała posłanka KO Iwona Karolewska.
– Będziemy namawiali do tego, żeby szczepili się też dorośli. Zachęcam rodziców, żeby skorzystali ze szczepień dla swoich dzieci. Przez bardzo wysoką cenę szczepionki niedawno były niedostępne. Dzisiaj mamy je na wyciągnięcie ręki. Korzystajcie z tego. Mało tego, mówimy dzisiaj głównie o raku piersi, ale panowie, badanie PSA pod kątem raka prostaty jest bardzo proste. Wystarczy kropla krwi. Panowie, nie bójcie się. Będziemy po waszej stronie tak, jak wy staliście za nami – zachęcała Karolewska.
Wprowadzenie terapii lekiem Phesgo w formie podskórnej może poprawić komfort leczenia i skrócić czas podań.
O refundacji leku Phesgo mówiła Iwona Kozłowska
Iwona Karolewska zachęcała panów do badań PSA pod kątem raka prostaty
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę