Tysiące osób na starcie w Grudziądzu. Tak wyglądały 44. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego [zdjęcia]

2025-09-27, 14:22 Marcin Doliński/Redakcja

Na starcie 44. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego pojawiło się prawie trzy tysiące osób/fot.: Marcin Doliński

Dzieci, młodzież i dorośli pobiegli dla Bronka. W Grudziądzu po raz 44. odbyły się Międzynarodowe Biegi imienia Bronisława Malinowskiego. Na starcie pojawiło się prawie trzy tysiące osób.

– Zawsze to jest powód do poruszania i wprowadzenia trochę dyscypliny, ogólnie jest świetna atmosfera – opowiadała jedna z uczestniczek.



Wśród najmłodszych biegaczy był sześcioletni Wiktor, który otrzymał pamiątkowy medal.



– Dziecku zawsze trzeba kibicować. Najważniejsze, żeby się nie poddawało – dodał jeden z rodziców.



– Raduje się serce i dusza, gdy widzimy, ile młodzieży jest tutaj. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Gdy biegaliśmy z Bronkiem około 50 lat temu, to ludzie pukali się w głowę, że to są wariaci. W tej chwili widzę w mieście dużo biegaczy, z czego się bardzo cieszę – opowiadał Ryszard Szczepański, trener Bronisława Malinowskiego.



– Zdobyłam pierwsze miejsce. Cieszę się, chce mi się płakać i nogi strasznie mnie bolą – mówiła dziewczynka, która wygrała jeden z biegów dla dzieci.



W ramach zawodów odbyło się 13 biegów dla dzieci i bieg główny na dystansie 10 kilometrów.



Bronisław Malinowski mistrz i wicemistrz olimpijski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami zginął w wypadku samochodowym 27 września 1981 roku. Miał zaledwie 30 lat.