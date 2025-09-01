Grudziądz gotowy na Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego. Ruszyły zapisy

Tak wyglądały Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego w ubiegłym roku/fot: Marcin Doliński, archiwum
Znana jest już trasa, tak samo jak program i medal tegorocznej edycji Międzynarodowych Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Odbędą się 27 września.
– 27 września spotkamy się po raz 44. na terenie Stadionu Centralnego, tradycyjnie bieg na 10 kilometrów, czyli bieg główny plus 13 dziecięcych. Szacujemy, że około 2,5 tysiąca uczestników tegorocznej edycji przyjedzie uczcić pamięć Bronisława Malinowskiego, w dniu jego tragicznej śmierci. Rocznica przypada właśnie 27 września. Medal w tegorocznej edycji przypomina o Uniwersjadzie, tym razem o ósmej Uniwersjadzie, która odbyła się dokładnie 50 lat temu w Rzymie, na której to Bronisław Malinowski zdobył złoty medal w swoim koronnym biegu na 3000 metrów z przeszkodami – mówi Marcin Jędrak, dyrektor biegów.
– Co roku staramy się przypomnieć coś z życia naszego Bronka. W tym roku medal będzie bardzo zbliżony do tego, jak wyglądało logo Uniwersjady z 1975 roku z dodatkowymi, ciekawymi hasłami i kolorowymi wstawkami. Dość kolorowa i radosna edycja nam się zbliża – dodaje Jędrak.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę