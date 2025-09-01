Grudziądz gotowy na Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego. Ruszyły zapisy

2025-09-01, 11:37 Marcin Doliński/Redakcja

Tak wyglądały Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego w ubiegłym roku/fot: Marcin Doliński, archiwum

Znana jest już trasa, tak samo jak program i medal tegorocznej edycji Międzynarodowych Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Odbędą się 27 września.

– 27 września spotkamy się po raz 44. na terenie Stadionu Centralnego, tradycyjnie bieg na 10 kilometrów, czyli bieg główny plus 13 dziecięcych. Szacujemy, że około 2,5 tysiąca uczestników tegorocznej edycji przyjedzie uczcić pamięć Bronisława Malinowskiego, w dniu jego tragicznej śmierci. Rocznica przypada właśnie 27 września. Medal w tegorocznej edycji przypomina o Uniwersjadzie, tym razem o ósmej Uniwersjadzie, która odbyła się dokładnie 50 lat temu w Rzymie, na której to Bronisław Malinowski zdobył złoty medal w swoim koronnym biegu na 3000 metrów z przeszkodami – mówi Marcin Jędrak, dyrektor biegów.



– Co roku staramy się przypomnieć coś z życia naszego Bronka. W tym roku medal będzie bardzo zbliżony do tego, jak wyglądało logo Uniwersjady z 1975 roku z dodatkowymi, ciekawymi hasłami i kolorowymi wstawkami. Dość kolorowa i radosna edycja nam się zbliża – dodaje Jędrak.



Zapisy są prowadzone na stronie grudziadzbiega.pl.



Bronisław Malinowski to mistrz i wicemistrz olimpijski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.