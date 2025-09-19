Po raz drugi upamiętnili Johna Damskiego. Zawody sportowe w Solcu Kujawskim [zdjęcia]

2025-09-19, 16:50 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Memoriał Johna Damskiego po raz drugi odbywa się w Solcu Kujawskim i tym razem został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 4/fot.: Elżbieta Rupniewska

Zawodami sportowymi młodzież z Solca Kujawskiego uczciła pamięć Johna Damskiego. To przedwojenny mieszkaniec miasteczka, który - za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej - został uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Memoriał Johna Damskiego po raz drugi odbywa się w Solcu Kujawskim i tym razem został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 4. Gościem wydarzenia jest Eva Muchnick, córka bohatera, która specjalnie przyleciała ze Stanów Zjednoczonych. – Pierwszy raz jestem w Solcu. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo wdzięczna i wzruszona. Nigdy nie przypuszczałam, że będzie coś takiego. Tata był wyjątkowym człowiekiem – opowiadała.



– Chcemy, żeby wszyscy uczniowie brali udział w tym wydarzeniu. Konkurencje są zarówno lekkoatletyczne, gdzie uczniowie występują indywidualnie, jak i zespołowe, czyli piłka nożna, czy koszykówka. Za chwilę odbędzie się rzut piłeczką palantową. Będą skoki w dal i biegi – wymienia Piotr Dylewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.



– Memoriał został pomyślany jako wydarzenie cykliczne, więc będziemy organizować go co roku. Na początku, czy w połowie września, a poza tym myślimy o tym, żeby wydać broszurę o tej postaci – zapowiada Alicja Żaguń ze Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego.



Dodajmy, że Jan Damski był utalentowanym sportowcem, grał w piłkę nożną w miejscowym klubie. Po wojnie, wraz z żoną – Żydówką, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmienił imię na John. Zawodom sportowym towarzyszy wystawa poświęcona Damskiemu.