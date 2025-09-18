Kujawsko-Pomorskie na targach w Finlandii: - Wasz region jest dla nas dobrym partnerem - twierdzą Finowie

2025-09-18, 09:55 Monika Kaczyńska / Redakcja

Food Days odbywają się w miejscowości Seinäjoki. / Fot. Monika Kaczyńska

Rozmowy o przyszłości żywności czy zrównoważonym rozwoju, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze swoich regionów. W Finlandii kończą się Food Days, czyli Dni Żywności.

W fińskim mieście Seinäjoki mamy też reprezentantów naszego regionu. Wśród nich Iwona Pilichowska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, która szczególną uwagę zwróciła na zagadnienia związane z eksportem.



- Zawsze trzeba najpierw bardzo dobrze zbadać rynek, na który chce się wejść. Do tego trzeba być elastycznym i dostosować swój produkt do potrzeb - mówi Iwona Plichowska. - Wielu przedsiębiorców zwracało uwagę, że bez sektora publicznego eksport nie będzie dobrze funkcjonował.



A jak współpracuje się Finom z Kujawsko-Pomorskiem?



- Współpracowaliśmy już wiele razy. Podobnie jak my - jesteście regionem żywnościowym - uważa Sanna Kankaanpää z lokalnej agencji rozwoju biznesu. - Jesteście dla nas dobrym partnerem. Cieszę się, że w przyszłości będziemy mogli rozwijać tę współpracę.



Kujawsko-pomorskie zaprezentowało dobre praktyki z naszego regionu - „Wiejską e-skrzynkę" i projekt Nasze Lokalne. W czwartek (18.09) uczestnicy Food Days wyruszają w teren, aby poznać lokalnych producentów.