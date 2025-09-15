Walczą z przeciwnościami i odnoszą sukcesy! Gala „Kobiet z Pasją” w bydgoskim Teatrze Kameralnym

W kategorii sport najlepsza była Aleksandra Podowska/fot.: ukw.edu.pl
Niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą, by działać. W Bydgoszczy odbyła się finałowa gala ogólnopolskiego plebiscytu „Kobiety z Pasją”. Inicjatywa wyróżnia kobiety z niepełnosprawnością, które są aktywne w różnych sferach życia społecznego.
W kategorii sport wygrała Aleksandra Podowska. Z kolei kategorię Kultura i Sztuka wygrała Agata Zakrzewska.
– Mam wadę wrodzoną rdzenia kręgowego. Od urodzenia poruszam się na wózku inwalidzkim. Na co dzień pracuję w poradni psychologicznej oraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – mówiła Podowska. – Uprawiam dużo sportu. Najukochańszym jest tenis stołowy, ale czasem biorę udział również w zawodach ze strzelectwa sportowego. Uwielbiam jeździć na nartach, ale to już hobbystycznie. Kiedyś dużo pływałam, podnosiłam ciężary, więc ten sport na jakimś etapie życia zawsze się powiela – dodała.
– Ja ze swojej strony starałam się, żeby to nie było przeszkodą. Natomiast bariery były z zewnątrz. Na przykład wielokrotnie próbowałam swoich sił w niektórych konkursach piosenki literackiej, poezji śpiewanej i czasami się udawało z sukcesem – opowiadała Zakrzewska. – Jednak też wielokrotnie zdarzały się głosy ze strony jurorów oraz organizatorów tego typu festiwali, „wy macie swoje festiwale”. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie, ale też taki bodziec do dalszej pracy – zaznaczyła.
– Ten sukces jest namacalnym pokazaniem, że to, co robię, ma znaczenie również dla innych osób – dodała Podowska.
Pozostałe laureatki to Agnieszka Kołodziejczak w kategorii Nauka, Joanna Twardowska w kategorii Biznes i Agnieszka Elbing w kategorii Działalność Społeczna. W Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy po raz pierwszy spotkały się laureatki dziewięciu edycji wojewódzkich.
