Walczą z przeciwnościami i odnoszą sukcesy! Gala „Kobiet z Pasją” w bydgoskim Teatrze Kameralnym

2025-09-15, 21:25  Damian Klich/Redakcja
W kategorii sport najlepsza była Aleksandra Podowska/fot.: ukw.edu.pl

W kategorii sport najlepsza była Aleksandra Podowska/fot.: ukw.edu.pl

Niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą, by działać. W Bydgoszczy odbyła się finałowa gala ogólnopolskiego plebiscytu „Kobiety z Pasją”. Inicjatywa wyróżnia kobiety z niepełnosprawnością, które są aktywne w różnych sferach życia społecznego.

W kategorii sport wygrała Aleksandra Podowska. Z kolei kategorię Kultura i Sztuka wygrała Agata Zakrzewska.

– Mam wadę wrodzoną rdzenia kręgowego. Od urodzenia poruszam się na wózku inwalidzkim. Na co dzień pracuję w poradni psychologicznej oraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – mówiła Podowska. – Uprawiam dużo sportu. Najukochańszym jest tenis stołowy, ale czasem biorę udział również w zawodach ze strzelectwa sportowego. Uwielbiam jeździć na nartach, ale to już hobbystycznie. Kiedyś dużo pływałam, podnosiłam ciężary, więc ten sport na jakimś etapie życia zawsze się powiela – dodała.

– Ja ze swojej strony starałam się, żeby to nie było przeszkodą. Natomiast bariery były z zewnątrz. Na przykład wielokrotnie próbowałam swoich sił w niektórych konkursach piosenki literackiej, poezji śpiewanej i czasami się udawało z sukcesem – opowiadała Zakrzewska. – Jednak też wielokrotnie zdarzały się głosy ze strony jurorów oraz organizatorów tego typu festiwali, „wy macie swoje festiwale”. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie, ale też taki bodziec do dalszej pracy – zaznaczyła.

– Ten sukces jest namacalnym pokazaniem, że to, co robię, ma znaczenie również dla innych osób – dodała Podowska.

Pozostałe laureatki to Agnieszka Kołodziejczak w kategorii Nauka, Joanna Twardowska w kategorii Biznes i Agnieszka Elbing w kategorii Działalność Społeczna. W Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy po raz pierwszy spotkały się laureatki dziewięciu edycji wojewódzkich.

Relacja Damiana Klicha

Region

Zderzenie na DK 15 w Suchatówce. Trzy osoby zostały poszkodowane

Zderzenie na DK 15 w Suchatówce. Trzy osoby zostały poszkodowane

2025-09-15, 20:58
Kontrola posłów PiS w WZL nr 2: Są powody do obaw i podejrzenia o niegospodarność

Kontrola posłów PiS w WZL nr 2: Są powody do obaw i podejrzenia o niegospodarność

2025-09-15, 20:33
Metropolia Toruńska otwiera się na inwestorów. Podpisano list intencyjny

Metropolia Toruńska otwiera się na inwestorów. Podpisano list intencyjny

2025-09-15, 19:42
Śmierć 93-latki ze Świecia. Ustalono wstępną przyczynę zgonu

Śmierć 93-latki ze Świecia. Ustalono wstępną przyczynę zgonu

2025-09-15, 19:11
W toruńskiej galerii Plaza zawalił się fragment sufitu Ewakuowano około 1400 osób

W toruńskiej galerii Plaza zawalił się fragment sufitu! Ewakuowano około 1400 osób

2025-09-15, 19:09
Sanepid w Żninie alarmuje: Woda z wodociągu Ryszewo nie nadaje się do spożycia

Sanepid w Żninie alarmuje: Woda z wodociągu Ryszewo nie nadaje się do spożycia

2025-09-15, 18:59
Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie została odwołana. Kolejne decyzje ministra Waldemara Żurka

Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie została odwołana. Kolejne decyzje ministra Waldemara Żurka

2025-09-15, 18:37
Na naukę nigdy nie jest za późno. Rusza kampania Dni uczenia się dorosłych

Na naukę nigdy nie jest za późno. Rusza kampania „Dni uczenia się dorosłych”

2025-09-15, 18:05
Zderzenie karetki i lawety pod Włocławkiem. Dwie osoby zostały poszkodowane

Zderzenie karetki i lawety pod Włocławkiem. Dwie osoby zostały poszkodowane

2025-09-15, 16:35

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę