Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie została odwołana. Kolejne decyzje ministra Waldemara Żurka

2025-09-15, 18:37 Marek Ledwosiński/Redakcja

Sędzia Ewa Knopisz-Motylewska została odwołana ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Rypinie/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce. Na tej liście jest jedna osoba z naszego regionu, sędzia Ewa Knopisz-Motylewska – prezes Sądu Rejonowego w Rypinie.

Jej odwołanie to kontynuacja decyzji ministra Żurka z lipca. Szef resortu sprawiedliwości zawiesił wówczas ponad 40 prezesów i wiceprezesów sądów. W przypadku szefowej sądu w Rypinie właśnie zakończyła się procedura jej odwołania, zapoczątkowana zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków prezesa.



Była już prezes Ewa Knopisz-Motylewska została sędzią zaledwie trzy lata temu. Wcześniej była adwokatem. W procedurze powołania jej na stanowisko prezesa uczestniczyła nieuznawana przez ministra Żurka Krajowa Rada Sądownictwa.



Rypińskim sądem obecnie kieruje sędzia Katarzyna Więckowska, która została wyznaczona do tej funkcji.