Zaatakował swojego znajomego maczetą i nożem. W Toruniu rozpoczął się proces Oskara L.

22-letni Oskar L. przeprosił w sądzie swojego znajomego. Jednak nie przyznaje się do usiłowania zabójstwa/fot.: Michał Zaręba
W Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces 22-letniego Oskara L. Do zdarzenia doszło w listopadzie w mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń.
– W zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Filipa, uderzał go wielokrotnie maczetą oraz nożem w obrębie: powłok głowy i twarzy, kończyn górnych i podudzia lewego. Nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na reakcję obronną pokrzywdzonego. Skutki zdarzenia należy kwalifikować jako ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu – akt oskarżenia odczytał prokurator Lubosz Ossowski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
– Przyznaję się tylko częściowo do zadania obrażeń ciała wymienionych w akcie oskarżenia. Jednak nie przyznaje się do działania w zamiarze pozbawienia życia Filipa. Chciałbym przeprosić mojego przyjaciela i zapewnić, że głęboko ubolewam nad tym, co się stało. Bardzo żałuję – mówił Oskar L.
– Złożyłem wniosek o skierowanie stron do osoby godnej zaufania, która miałaby przeprowadzić pomiędzy stronami postępowanie mediacyjne. Pełnomocnik pokrzywdzonego wyraził zgodę. Tym samym mój klient chciał wyrazić wolę pojednania i zadośćuczynienia krzywdy pokrzywdzonego. Te ustalenia mogą mieć wpływ na wymiar przyszłej kary – zaznaczył adwokat Jakub Witkowski, obrońca oskarżonego Oskara L.
Oskarżonemu grozi dożywotnie więzienie. Na etapie postępowania przygotowawczego Oskar L. wyjaśniał, że w przeszłości leczył się psychiatrycznie, a do czynu miały go pchnąć „głosy wewnętrzne”. Był wtedy pod wpływem środków odurzających.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę