Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu „Zooreporter" w PR PiK

Peanut i Shelly na wybiegu w Myślęcinku. / Fot. Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy
Kangury rdzawoszyje to wyjątkowi mieszkańcy Ogrodu Zoologicznego w Myślęcinku. Nie są tak duże jak kangury australijskie, ale i tak przyciągają uwagę zwiedzających.
- Na razie w ogrodzie zoobotanicznym mamy dwa takie kangury, ale wkrótce dołączy do nas partner Shelly. Mamy więc nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej - mówi dr Dominika Gulda. - Główka małego kangurka nie jest zbyt urocza. Jest łysa i wygląda jak jakiś obcy. Tak też było z Peanut. Z czasem zaczęła wychodzić z torby mamy, a później - już jako większy kangur - chciała z powrotem się do niej dostać. Dziś obie są już dorosłymi kangurzycami.
Co kryje kangurza torba?
- W torbie znajdują się dwa sutki, co jest ważne dla każdego ssaka. Proszę sobie wyobrazić, jaka to musi być kołyski, skoro mama ze swoim maluchem cały czas podskakuje. Aby ten maluszek nie wypadł z torby, to te sutki pełnia podwójną rolę. Nie tylko dostarczają mleko, ale służą także jako takie lejce.
Więcej ciekawostek o kangurach i innych zwierzętach posłuchacie na stronie naszego cyklu „Zooreporter" TUTAJ.
Premierowe odcinki „Zooreportera" możecie posłuchać o godz. 11.20 w piątkowej audycji „PiKtogramy" w PR PiK.
Odwiedzamy w nim zoo w Myślęcinku i prezentujemy jego mieszkańców.
O zwierzętach opowiada dr Dominika Gulda , a rozmawia z nią Małgorzata Burchardt.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę