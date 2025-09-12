Starsza kobieta w czasie wysiadania z tramwaju wpadła między dwa wagony. Jej stan jest ciężki

2025-09-12, 14:16  Monika Kaczyńska/Redakcja

Do zdarzenia doszło około godz. 13:20. Na ulicy Przy Kaszowniku w Toruniu, 83-letnia kobieta wpadła pod tramwaj. W akcji ratunkowej uczestniczyło pięć zastępów strażackich.

- Około godziny 13:26 otrzymaliśmy zgłoszenie o kobiecie, która wpadła pod tramwaj - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Na miejsce zostało wysłanych pięć zastępów straży pożarnej. Kobieta w wieku około 83 lata została wydobyta spod pojazdu i przekazana pogotowiu ratunkowemu.

Ze ustaleń policji wynika, że kobieta wysiadając z pojazdu znalazła się między wagonami, dwuwagonowego tramwaju. Kiedy strażacy wydostali seniorkę, była nieprzytomna. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że stan 83-latki jest ciężki.

Mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków

Mówi mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

