Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów. Wiemy dokąd polecimy z Bydgoszczy

2025-09-10, 19:32 Natasza Trzebuchowska / PAP / Redakcja

Aktualnie w ramach lotów Ryanaira z Bydgoszczy można dostać się do sześciu destynacji. / Fot. Archiwum PR PiK

Przewoźnik będzie obsługiwał połączenia na sześciu trasach. Zwiększył częstotliwość rejsów do Dublina i Londynu Stansted oraz utrzymał cieszące się powodzeniem w sezonie letnim loty do Alicante w Hiszpanii.

- Widać, że jest to kierunek, który bardzo dobrze się sprawdził. Pasażerowie go pokochali i chcą podróżować do Hiszpanii - mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, dyrektorka regionalna w firmie Ryanair.



Rozkład lotów Ryanaira na zimę 2025/2026 z Bydgoszczy obejmuje sześć tras: do Dublina, Londynu Luton, Londynu Stansted, Bristolu, Birmingham i Alicante. Częstotliwość rejsów do Dublina zostanie zwiększona do trzech razy w tygodniu, a do Londynu Stansted zaplanowano pięć w tygodniu.



- To doskonała wiadomość zarówno dla pasażerów, jak i lotniska. Cieszy nas wzmocnienie kierunków do Wielkiej Brytanii - mówi Monika Mejsner-Hermelin, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.





W listopadzie minie 20 lat od kiedy bydgoskie lotnisko podjęło współpracę z Ryanairem. W tym okresie samolotami tej linii zostało przewiezionych ponad 4,5 mln pasażerów.