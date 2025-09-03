Samolot z Birmingham do Bydgoszczy przekierowany do Londynu. Pasażer źle się poczuł

2025-09-03, 09:40 Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/. Fot. Archiwum

W środę, bydgoskie lotnisko odnotowało opóźnienie samolotu z Birmingham. Maszyna miała lądować kilka minut po godz. 9.00. Na miejscu była jednak dwie godziny później. Znamy powód.

Samolot linii Ryanair został przekierowany do Londynu. Dlaczego? O szczegółach mówi rzeczniczka prasowa Ryanaira w Polsce, Alicja Wójcik - Gołębiowska.

- Samolot został przekierowany na lotnisko Londyn Stansted z powodu pasażera, który źle się poczuł. Załoga powiadomiła odpowiednie służby i asysta medyczna już czekała w Londynie na tego pasażera. Gdy opuścił samolot, maszyna wróciła na swój kurs i wylądowała w Bydgoszczy.