Międzynarodowy Dzień Kąpieli Leśnych. To okazja do kontaktu z naturą!

2025-09-09

Kąpieli leśnych można zażywać w grupie lub solo. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

- Las pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Spacerujmy po nim uważnie i świadomie - zachęca trenerka lasoterapii.

- Kąpiel leśna nie jest bieganiem, uprawianiem joggingu... To świadomie doświadczanie natury. To spokojny, powolny spacer w ciszy - mówi dr Marta Sikora, bydgoska socjolożka, która jest jednocześnie trenerką lasoterapii. - Możemy zażywać takiej kąpieli w grupie z kimś, kto się na tym zna, albo samodzielnie.



Dr Marta Sikora zachęca, aby przebywać w lesie w pełni uważności.



- Zanurzmy się w naturze. Posłuchajmy ciszy, która w parku i lesie jest niezwykle przyjemna - mówi. - Śpiew ptaków, szum drzew... Kąpiele leśne pozwalają nam wyciszyć się, zrelaksować, a do tego zredukować zmęczenie.