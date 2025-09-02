„Wychowała całe grono uczniów”. Profesor Wilhelmina Iwanowska upamiętniona w Toruniu [zdjęcia]

2025-09-02, 19:46 Michał Zaręba/Redakcja

Profesor Wilhelmina Iwanowska upamiętniona w Toruniu. Uroczysta tablica została odsłonięta przy ulicy Kraszewskiego 20-22/fot: Michał Zaręba

Na bloku przy ulicy Kraszewskiego 20–22 w Toruniu odsłonięto tablicę poświęconą prof. Wilhelminie Iwanowskiej, współtwórczyni Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. To tam mieszkała pani profesor. Dziś (2 września) skończyłaby 120 lat.

– Spędzaliśmy z nią czas w Piwnicach. Były wspólne posiłki, trzy razy dziennie. Tego nie pamiętam, ale koledzy mi przypomnieli, że pani profesor osobiście lubiła nalewać zupę z wazy. Uczyła nas wszystkich młodych dokładności i pilnowania. W czasie dokonywania zdjęcia trzeba było sprawdzać, czy wszystko dokładnie się odbywa – wspominała Cecylia Iwaniszewska, astronomka i działaczka społeczna.



– Była to kobieta niepospolita, współtwórczyni toruńskiej astronomii. Kobieta, która rzeczywiście poświęciła całe swoje życie astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wychowała całe grono uczniów, niektórzy z nich są tu dziś z nami. Miasto postanowiło uczcić panią Wilhelminę Iwanowską ogłoszeniem roku 2025 rokiem jej imienia. Jako Międzynarodowe Centrum Badań Kopernikańskich koordynowaliśmy te wszystkie działania, które były podejmowane w mieście – powiedział prof. Krzysztof Mikulski.



Po uroczystości w Książnicy Kopernikańskiej otwarto wystawę poświęconą prof. Wilhelminie Iwanowskiej. W toruńskiej Od Nowie odbył się monodram muzyczny pt. „Astronomka” w wykonaniu Marii Cynk-Mikołajewskiej, stworzony na podstawie wspomnień astronomki.