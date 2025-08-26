Bydgoszcz. Teren po dawnym Zachemie zostanie przebadany. Są na to środki

2025-08-26, 13:02 Damian Klich / Redakcja

Sesja Rady Miasta w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

Podczas sesji Rady Miasta uchwalono przeniesienie na 2026 rok planu bieżących wydatków na realizację projektu unijnego dotyczącego wykonania oceny stanu środowiska na terenie dawnego WTZ Zachem.

- To jest kwestia formalna związana z budżetem - mówi Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. - Projekt w części będzie realizowany w tym roku, a reszta w przyszłym roku. W związku z tym, w prognozie finansowej na przyszły rok muszą być ujęte te środki. To umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą, który został już wybrany w przetargu.



Mowa o firmie „Remea", która ma zbadać stan środowiska na terenie po dawnym Zachemie. Pozwoli to uzyskać informacja o zanieczyszczeniach, które tam występują.



Radni głosowali jednogłośnie za.



- To jest bardzo ważny temat - mówi Grażyna Szabelska, radna Prawa i Sprawiedliwości. - Może wreszcie coś się zmieni w duchu remediacji, która spowodują zatrzymanie zanieczyszczeń.



Kto konkretnie miałby wyłożyć pieniądze na remediację, która przywróciłaby teren do stanu bezpiecznego dla ludzi i ekosystemów? Może ona kosztować miliardy złotych, co znacznie przekracza możliwości miejskiego budżetu.



- Wszystko zależy od środków, które będą dostępnie. Nie ograniczałbym się do żadnego źródła - odpowiada Jakub Mikołajczak, radny Platformy Obywatelskiej. - W tym momencie najwięcej środków udało nam się pozyskać z KPO.



