„To jest zbrodnia”. Jarosław Kaczyński ocenił brak dofinansowania dla bydgoskiego Centrum Onkologii

2025-08-25, 20:03 Damian Klich/Redakcja

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego w Bydgoszczy/fot: PAP, Tytus Żmijewski

– Ten rząd się do niczego nie nadaje – stwierdził Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania w Bydgoszczy. Jako przykład podał brak dofinansowania dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

– Mamy gigantyczny kryzys w finansach publicznych – mówił. – To prowadzi do tego, że tu w Bydgoszczy było 300 milionów na tak duży ośrodek onkologiczny, rzecz niesłychanie potrzebna dzisiaj i zawsze. Musicie państwo pamiętać, że w tej chwili powstrzymanie tego rodzaju inwestycji, nietworzenie tego rodzaju możliwości, to jest zbrodnia wobec chorych, a generalnie wszystkich – dodał.



– Każdy w jakimś momencie niestety może na to zachorować. To jest sprawa wynikająca z tego, o czym mówiłem, ten rząd się do niczego nie nadaje – podkreślił Kaczyński.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości dziękował również swojemu elektoratowi za wsparcie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich oraz mówił o zagrożeniach, jakie widzi dla Polski. Wśród nich wymienił między innymi: realną groźbę wojny z Rosją, czy wojnę hybrydową.



– Minister finansów stwierdził, że wszystkie wydatki muszą być z budżetu. To oznacza, że pozabudżetowy fundusz wspierania Sił Zbrojnych ma już nie funkcjonować albo przynajmniej zostać zawieszony. Co za tym idzie, wydatki planowane na blisko sześć procent PKB, a w każdym razie przynajmniej koło pięciu, mają spaść do trzech. – wyliczył prezes PiS.



Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego drugim zagrożeniem jest Unia Europejska, która toczy z Polską wojnę ekonomiczną. – Jeśli wziąć pod uwagę to wszystko, co nam dzisiaj narzuca Unia Europejska, a w gruncie rzeczy przede wszystkim Niemcy, to jest wojna. Głównie poprzez energetykę, poprzez wszystkie bardzo dolegliwe ograniczenia, opłaty też pełnią tę funkcję. One są nam narzucane. To, co jest już dzisiaj, spowodowało, że energia w Polsce jest bardzo droga.



Inne niebezpieczeństwa omawiane w Bydgoszczy to zdaniem polityka: wojna hybrydowa, próba narzucenia swojej narracji historycznej przez Niemcy czy próba seksualizacji dzieci przez środowiska „spod tęczowej flagi”.