Mirosław Ziętarski odsłoni swoją Katarzynkę. Po raz pierwszy propozycje składali mieszkańcy

2025-08-25, 18:28 Michał Zaręba/Redakcja

Uroczyste odsłonięcie Katarzynki z udziałem Mirosława Ziętarskiego odbędzie się 4 września/fot: UM Toruń

Wioślarz Mirosław Ziętarski dołączy do Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu. Jest brązowym medalistą olimpijskim z Paryża, wielokrotnym medalistą mistrzostw świata i Europy. W tym roku Aleja Gwiazd po raz pierwszy otworzyła się na głos mieszkańców.

Spośród 14 zgłoszeń Kapituła przygotowała rekomendację, laureata wybrał prezydent Paweł Gulewski. Dodajmy, że pamiątkowe Katarzynki znanych i zasłużonych dla miasta torunian lub osób promujących miasto odsłaniane są przed Dworem Artusa od 2001 roku.



Wśród laureatów są m.in.: Janina Ochojska, Leszek Balcerowicz, Grażyna Szapołowska, Olga Bołądź oraz zespoły Kobranocka, Republika i Tomasz Organek. Uroczyste odsłonięcie Katarzynki z udziałem Mirosława Ziętarskiego odbędzie się 4 września.