W Bydgoszczy trwają poszukiwania dawcy szpiku kostnego dla 36-letniej Karoliny

Niedzielna akcja poszukiwania dawcy szpiku odbyła się w bydgoskiej Boskiej Wenecji. / Fot. Jolanta Fischer
Kobieta po raz trzeci walczy z nowotworem. Tym razem to ostra białaczka, która rozwinęła się po leczeniu raka piersi.
W domu na panią Karolinę czeka mąż Tomasz i malutka córeczka. Przyjaciele postanowili pomóc i zorganizowali charytatywny mini-festyn. W niedzielę (24.08) w Boskiej Wenecji przy ul. Poznańskiej chętni mogą rejestrować się w bazie fundacji DKMS.
- Z Tomkiem znamy się ze szkoły. Kiedy zobaczyliśmy ogłoszenie nie wahaliśmy, tylko przyszliśmy całą rodziną, aby pomóc - mówi jedna z uczestniczek.
- Pobranie wymazu i podpisanie dokumentów trwa zaledwie dwie minuty - mówi kolejna z uczestniczek akcji.
Dla tych, którzy pojawili się na imprezie, przygotowano wielu atrakcji m.in. eksperymenty z suchym lodem, warsztaty tańca i języka angielskiego, a nawet wspólnego wyrabianie czekolady.
