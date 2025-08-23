Mężczyzna wpadł do stawu w Bydgoszczy. 58-latkowi przywrócono czynności życiowe, trafił do szpitala
Bydgoscy strażacy otrzymali zgłoszenie o 58-latku, który w sobotni poranek (23 sierpnia) wpadł do stawu przy ulicy Siedleckiej na osiedlu Czyżkówko. Mężczyźnie przywrócono czynności życiowe i przetransportowano go do szpitala.
Na miejsce zdarzenia pojechały dwa zastępy straży pożarnej i zespół ratowniczy z płetwonurkami. Akcja ratunkowa udała się. Mężczyzna z przywróconymi czynnościami życiowymi został zawieziony do szpitala – poinformowali bydgoscy strażacy.