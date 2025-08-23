Zmiana na Ino-Rock. Z Teatru Letniego na łąkę obok hali sportowej

2025-08-23, 09:32 Marcin Glapiak / Redakcja

Na festiwalu zagra m.in. Alex Henry Foster and The Long Shadows. / Fot. Materiały organizatorów

Fatalny stan budynku, w którym znajduje się scena, sprawił, że Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu zdecydowało się przenieść miejsce organizacji popularnej muzycznej imprezy.

Obiekt wymaga generalnego remontu, na co wskazuje protokół corocznego przeglądu stanu technicznego obiektu. Wyklucza to jego użytkowanie podczas imprez.



- Stan budynku może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska. Chodzi o strop, który podtrzymuje scenę - mówi Monika Ziółkowska, zastępca dyrektora Kujawskiego Centrum Kultury. - Zagrożenie jest bardzo duże, a dla nas bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.



Ino-Rock Festiwal rozpoczyna się już w sobotę (23.08). Początek o godzinie 16.30.

