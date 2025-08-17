12-letni chłopiec z bydgoskiego Fordonu odnaleziony! Wrócił do domu cały i zdrowy

2025-08-17, 21:50 Redakcja

Chłopak cały i zdrowy wrócił pod opiekę matki

Bydgoska policja odnalazła zaginionego 12-latka z Bydgoszczy. Chłopiec jest już w domu.

Chłopiec wyszedł z domu w piątek i do niego nie wrócił. Policję zawadomiła matka nastolatka.



Dziś 12-letni Dawid został odnaleziony przez policjantów na terenie bulwarów w Starym Fordonie. Chłopak cały i zdrowy wrócił pod opiekę matki.