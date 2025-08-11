Budynek otwarty na światło i na ludzi. Oto nowe skrzydło Książnicy Kopernikańskiej [zdjęcia]

2025-08-11, 19:36 Monika Kaczyńska/Redakcja

Prezentacja rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Kończy się rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W nowej przestrzeni czytelnicy będą mieli m.in. wolny dostęp do księgozbioru. Powstał też magazyn studyjny, w którym w bezpieczny sposób zaprezentowane zostaną zabytkowe wydawnictwa.

- Ten projekt powstał w ramach obchodów jubileuszu setnej rocznicy powstania Książnicy Kopernikańskiej. Dokładnie w 2023 roku rozpoczęły się prace budowlane. Już teraz możemy podziwiać efekty tych prac. Jesteśmy na etapie odbiorów - mówił marszałek województwa Piotr Całbecki.



- Ponad 1000 metrów kwadratowych użytkowej powierzchni, antresole, cztery kondygnacje. W projekcie znalazły się także prace związane z digitalizacją zbiorów biblioteki - przekazał prezes spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne, Jarosław Wierski.



- To, co jest najważniejsze, to wolny dostęp do księgozbioru i przestrzeń przyjazna naszym czytelnikom. Najbardziej cieszy nas jednak sala konferencyjna. Do tej pory w Książnicy Kopernikańskiej nie dysponowaliśmy salami konferencyjnymi. Mieliśmy jedynie dwa hole.

Jest też nowoczesna przestrzeń wystawiennicza - magazyn studyjny. To takie miejsce, w którym będziemy mogli w sposób bezpieczny prezentować nasze zabytkowe zbiory - mówiła dyrektor Książnicy Kopernikańskiej, Danetta Ryszkowska-Mirowska.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.