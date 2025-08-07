Świat miał o nim zapomnieć! Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Pogrzeb żołnierza AK Tadeusza Kwiecińskiego/fot. Damian Klich
Szczątki Tadeusza Kwiecińskiego, pseudonim „Sosna" zostały złożone do grobu w kwaterze żołnierzy niezłomnych, na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy. Żołnierz AK został skazany na karę śmierci i stracony w 1945 r. w Lublinie.
– Żegnamy żołnierza, który złożył przysięgę Bogu i ojczyźnie. Mając 29 lat, złożył swoje życie, walcząc o niepodległą Polskę - mówił zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. - Zamordowany został przez komunistycznych siepaczy na usługach Moskwy. Miał na zawsze zostać zapomniany, ale pamięć przetrwała. Dzisiaj z ceremoniałem państwowym żegnamy żołnierza Wojska Polskiego, który po ponad 80 latach doczekał się godnego pochówku
Pogrzeb zorganizowano w Bydgoszczy, gdzie od lat 50. zeszłego wieku mieszka rodzina Kwiecińskiego. Obecny był m.in. jego syn, noszący po ojcu imię Tadeusz. Nie ukrywał wzruszenia. - Jestem bardzo przejęty. Dużo czasu minęło. Jak przyjechaliśmy do Bydgoszczy to matka nieraz opowiadała, ale nie chciała dużo mówić na ten temat - wspominał.
Tadeusz Kwieciński urodził się 28 maja 1916 r. w Stasinie (pow. lubelski). W czasie niemieckiej okupacji należał do Armii Krajowej, a od stycznia 1944 r. był członkiem oddziału Stanisława Łukasika, ps. Ryś. Po wkroczeniu Armii Czerwonej utrzymywał kontakty z podziemiem niepodległościowym. W jego gospodarstwie mieścił się magazyn broni. Został aresztowany 23 kwietnia 1945 r. przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa pod dowództwem por. Adama Humera. Przeszedł brutalne śledztwo i był sądzony przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Lublinie w propagandowym procesie 41 osób. 30 czerwca 1945 r. został skazany na karę śmierci, podobnie jak 13 żołnierzy AK. Wyrok śmierci wobec Kwiecińskiego wykonano 11 lipca 1945 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.
Szczątki Kwiecińskiego zostały odnalezione w listopadzie 2019 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Rodzina odebrała notę identyfikacyjną podczas uroczystości 12 sierpnia 2021 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Relacja Damiana Klicha
Pogrzeb żołnierza AK Tadeusza Kwiecińskiego/wideo: Damian Klich
