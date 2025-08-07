„Łowcy pedofilów” i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

45-latek został zatrzymany przez „Łowców pedofilów” i policję z Włocławka/fot: archiwum
Wspólna akcja „Łowców pedofilów” i policji w naszym regionie. We Włocławku zatrzymano 45-letniego mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji, był wcześniej karany.
Mężczyznę wykryli działacze fundacji znanej z programów telewizyjnych, specjalizującej się w polowaniu na pedofilów. Fundacja namierzyła człowieka w Internecie, na portalach towarzyskich. Członkowie fundacji podszyli się pod dwie rzekome 13-latki.
Mężczyzna korespondował z nimi i choć wiedział, ile mają lat, prezentował im zakazane treści. Sama korespondencja miała zmierzać do złapania 45-latka. Umówił się z jedną z rzekomych dziewczynek. Czekali na niego ludzie z fundacji.
Zarejestrowali rozmowę z nim, w której praktycznie przyznaje się do winy. Do akcji wkroczyli włocławscy policjanci, obserwujący całe zdarzenie z ukrycia. Mężczyzna znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań. Wstępnie postawiono przed nim zarzut usiłowania prezentowania treści pornograficznych osobom małoletnim.
Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłucha go w piątek (8 sierpnia) i zadecyduje o tym, czy wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna był wcześniej karany – miał siedzieć za zabójstwo.
