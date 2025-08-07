„Łowcy pedofilów” i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

2025-08-07, 14:38  Marek Ledwosiński/Redakcja
45-latek został zatrzymany przez „Łowców pedofilów” i policję z Włocławka/fot: archiwum

45-latek został zatrzymany przez „Łowców pedofilów” i policję z Włocławka/fot: archiwum

Wspólna akcja „Łowców pedofilów” i policji w naszym regionie. We Włocławku zatrzymano 45-letniego mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji, był wcześniej karany.

Mężczyznę wykryli działacze fundacji znanej z programów telewizyjnych, specjalizującej się w polowaniu na pedofilów. Fundacja namierzyła człowieka w Internecie, na portalach towarzyskich. Członkowie fundacji podszyli się pod dwie rzekome 13-latki.

Mężczyzna korespondował z nimi i choć wiedział, ile mają lat, prezentował im zakazane treści. Sama korespondencja miała zmierzać do złapania 45-latka. Umówił się z jedną z rzekomych dziewczynek. Czekali na niego ludzie z fundacji.

Zarejestrowali rozmowę z nim, w której praktycznie przyznaje się do winy. Do akcji wkroczyli włocławscy policjanci, obserwujący całe zdarzenie z ukrycia. Mężczyzna znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań. Wstępnie postawiono przed nim zarzut usiłowania prezentowania treści pornograficznych osobom małoletnim.

Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłucha go w piątek (8 sierpnia) i zadecyduje o tym, czy wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna był wcześniej karany – miał siedzieć za zabójstwo.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

Alarm bombowy, pociąg zatrzymany, ewakuacja 360 pasażerów Kto był sprawcą

Alarm bombowy, pociąg zatrzymany, ewakuacja 360 pasażerów! Kto był sprawcą?

2025-08-07, 15:25
Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

2025-08-07, 12:51
48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

2025-08-07, 12:05
Sprawca śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy złoży wyjaśnienia w prokuraturze

Sprawca śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy złoży wyjaśnienia w prokuraturze

2025-08-07, 11:37
Włocławski ratusz wraca do projektu Szkutnia. Władze miasta zapraszają na konsultacje społeczne

Włocławski ratusz wraca do projektu „Szkutnia”. Władze miasta zapraszają na konsultacje społeczne

2025-08-07, 10:44
Fundacja Wiatrak odwołuje Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART

Fundacja Wiatrak odwołuje Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”

2025-08-07, 09:52
Wieczorne spacery opowiadają historię miasta Na czym polega projekt Hidden Chełmno [zdjęcia]

Wieczorne spacery opowiadają historię miasta! Na czym polega projekt „Hidden Chełmno”? [zdjęcia]

2025-08-07, 09:03
Policja złapała ponad 20 kierowców na podwójnym gazie. Akcja Trzeźwy poranek w regionie [zdjęcia]

Policja złapała ponad 20 kierowców na „podwójnym gazie”. Akcja „Trzeźwy poranek” w regionie [zdjęcia]

2025-08-07, 08:32
Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu

Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu!

2025-08-07, 07:55

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę