„Łowcy pedofilów” i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

2025-08-07, 14:38 Marek Ledwosiński/Redakcja

45-latek został zatrzymany przez „Łowców pedofilów” i policję z Włocławka/fot: archiwum

Wspólna akcja „Łowców pedofilów” i policji w naszym regionie. We Włocławku zatrzymano 45-letniego mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji, był wcześniej karany.

Mężczyznę wykryli działacze fundacji znanej z programów telewizyjnych, specjalizującej się w polowaniu na pedofilów. Fundacja namierzyła człowieka w Internecie, na portalach towarzyskich. Członkowie fundacji podszyli się pod dwie rzekome 13-latki.



Mężczyzna korespondował z nimi i choć wiedział, ile mają lat, prezentował im zakazane treści. Sama korespondencja miała zmierzać do złapania 45-latka. Umówił się z jedną z rzekomych dziewczynek. Czekali na niego ludzie z fundacji.



Zarejestrowali rozmowę z nim, w której praktycznie przyznaje się do winy. Do akcji wkroczyli włocławscy policjanci, obserwujący całe zdarzenie z ukrycia. Mężczyzna znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań. Wstępnie postawiono przed nim zarzut usiłowania prezentowania treści pornograficznych osobom małoletnim.



Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłucha go w piątek (8 sierpnia) i zadecyduje o tym, czy wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna był wcześniej karany – miał siedzieć za zabójstwo.